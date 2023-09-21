الزمالك يصدم المصري بطلب مفاجئ لحل أزمة ثنائي النادي البورسعيدي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تطورات شكوى الأبيض ضد المصري بسبب توقيع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور على عقود انتقال للنادي البورسعيدي.

وكان أحمد عيد وأحمد أيمن منصور تخلفا عن حضور جلسة التحقيق بالأمس في اتحاد الكرة، في ظل رغبة المصري في حل الأمر بصورة ودية مع الزمالك.

وأكد المصدر أن المصري عرض 4 ملايين جنيه على مسؤولي الزمالك لحل الأمر بصورة ودية، إلا أن إدارة الأبيض رفضت هذا العرض وطلبت 25 مليون جنيه للموافقة على حل الأزمة، قبل أن يقلص الزمالك طلباته المادية لـ20 مليون جنيه.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الناديين في الفترة الحالية من أجل الاتفاق على حل الأمر بصورة ودية كي يتسنى للمصري الحصول على كارنيهات اللاعبين للمشاركة في المباريات مع الفريق بصورة طبيعية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز، باستاد الدفاع الجوي.