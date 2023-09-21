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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة الزمالك و بيراميدز .. شوبير يطرح سؤالا للجمهور

صدى البلد

طرح الإعلامي احمد شوبير سؤالا لجمهوره  قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري الممتاز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

و كتب شوبير : توقعاتك لمباراة بيراميدز والزمالك في الدوري الممتاز اليوم؟ 🤔

 

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره الزمالك، اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

 

الزمالك ضد بيراميدز

يستهدف فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة المفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، السبت الماضي، في ذهاب دور ال32 بمسابقة الكونفدرالية.

وشهدت قائمة الزمالك غياب نجم الفريق الأول أحمد سيد زيزو، بسبب تراكم البطاقات، وأحمد فتوح بسبب الإصابة، وسيف الجزيري لأسباب فنية.

 

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