أخبار الفن.. عرض إلى ابنى لظافر العابدين ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.. مها أحمد: عادل مجدي كامل نجم قادم بقوة وأتمنى أشوفه أحسن واحد|خاص

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يحيى فريق كايروكى، اليوم، حفلا غنائيا جديدا في أزمث العلا بالسعودية.

وأعلن الفنان تامر هاشم، أنه لن يتواجد في حفلة كايروكي القادمة نظرا لفترة تعافيه من عملية جراحية.

وكتب تامر هاشم عبر حسابه على إنستجرام: "للأسف مش هقدر أكون موجود في حفلة كايروكي الجاية علشان بتعافي من الكعبلة، هتعافي قريب علشان أكون موجود معاكم".

كشفت الفنانة مها أحمد عن دخول نجلها عادل مجدى كامل الوسط الفنى.

وقالت مها أحمد، فى تصريحات خاصة لعدسة “صدى البلد”: "عادل مجدى كامل نجم قادم بقوة فى الوسط الفنى، بياخد ورش تمثيل، وانتظروا فنانا صاعدا".

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عرض الفيلم السعودي "إلى ابني" للمخرج والممثل ظافر العابدين ضمن مسابقة آفاق السينما العربية هذا العام.

الفيلم من إنتاج إم بي سي ستوديوز ويعد الفيلم الثاني من إخراج ظافر العابدين، وتدور قصته حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.