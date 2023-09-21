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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. عرض إلى ابنى لظافر العابدين ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.. مها أحمد: عادل مجدي كامل نجم قادم بقوة وأتمنى أشوفه أحسن واحد|خاص

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

اليوم.. فريق كايروكي يحيي حفلا غنائيا بالسعودية

يحيى فريق كايروكى، اليوم، حفلا غنائيا جديدا في أزمث العلا بالسعودية.

 

وأعلن الفنان تامر هاشم، أنه لن يتواجد في حفلة كايروكي القادمة نظرا لفترة تعافيه من عملية جراحية.

 

وكتب تامر هاشم عبر حسابه على إنستجرام: "للأسف مش هقدر أكون موجود في حفلة كايروكي الجاية علشان بتعافي من الكعبلة، هتعافي قريب علشان أكون موجود معاكم".

مها أحمد: عادل مجدى كامل نجم قادم بقوة وأتمنى أشوفه أحسن واحد|خاص

 

كشفت الفنانة مها أحمد عن دخول نجلها عادل مجدى كامل الوسط الفنى.

وقالت مها أحمد، فى تصريحات خاصة لعدسة “صدى البلد”: "عادل مجدى كامل نجم قادم بقوة فى الوسط الفنى، بياخد ورش تمثيل، وانتظروا فنانا صاعدا".

عرض "إلى ابنى" لظافر العابدين ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عرض الفيلم السعودي "إلى ابني" للمخرج والممثل ظافر العابدين ضمن مسابقة آفاق السينما العربية هذا العام. 

 

الفيلم من إنتاج إم بي سي ستوديوز ويعد الفيلم الثاني من إخراج ظافر العابدين، وتدور قصته حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.

الأخبار المحلية والعالمية القاهرة السينمائي الدولي المملكة العربية السعودية عادل مجدى كامل كايروكي مهرجان القاهرة السينمائي

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