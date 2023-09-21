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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مها أحمد: عادل مجدى كامل نجم قادم بقوة وأتمنى أشوفه أحسن واحد|خاص

صدى البلد

كشفت الفنانة مها أحمد عن دخول نجلها عادل مجدى كامل الوسط الفنى.

وقالت مها أحمد، فى تصريحات خاصة لعدسة “صدى البلد”: "عادل مجدى كامل نجم قادم بقوة فى الوسط الفنى، بياخد ورش تمثيل، وانتظروا فنانا صاعدا".

وأضافت مها أحمد: "عادل بيدرس إعلام وبياخد ورش تمثيل وبيلعب كورة، وأتمنى أشوفه أحسن واحد فى الدنيا".

فى سياق متصل، قالت مها أحمد، فى تصريحات خاصة لعدسة “صدى البلد”: "مسلسل الليلة الكبيرة كوميدى ويتكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية".

وأضافت:"أجسد دور راقصة، وهي شخصية جديدة ومختلفة من أول الكوميديا اللى بقدمها لغاية اللوك اللى بتظهر به".

مسلسل “الليلة كبيرة” من تأليف ورشة “حروف” (إسلام المدني، ومحمد عباس، وعاصم الأبيض).

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبد العظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبد الرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز.

من ناحية أخرى، انتهى الفنان محسن منصور من تصوير مشاهده بمسلسل “الليلة الكبيرة” الذي يقوم ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

الفنانة مها أحمد إسماعيل فرغلي إسلام المدني حجاج عبدالعظيم مسلسل الليلة كبيرة

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