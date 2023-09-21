عرض "إلى ابنى" لظافر العابدين ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن عرض الفيلم السعودي "إلى ابني" للمخرج والممثل ظافر العابدين ضمن مسابقة آفاق السينما العربية هذا العام.

الفيلم من إنتاج إم بي سي ستوديوز ويعد الفيلم الثاني من إخراج ظافر العابدين، وتدور قصته حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم.

جدير بالذكر أن فيلم العابدين الأول "غدوة" قد عُرض سابقًا في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 حيث فاز بجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (الفيبريسي) آنذاك.

يذكر ان نشر الفنان ظافر العابدين فيديو من داخل أحد الإستديوهات ، أثناء استكماله مراحل تسجيل الصوت لفيلمه الجديد إلى ابنى ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وقال ظافر إنه الآن فى أخر مرحلة قبل عرض الفيلم ، وهى مرحلة تركيب الصوت ، والتى يقوم بها فى إحدى أهم استديوهات انجلترا والعالم، وهو الاستديو الذى سجل فيه أهم الأفلام وعلى رأسهم فيلم إلى إبنى .

وأضاف أن الفيلم من إنتاج mbc وسيعرض قريبًا فى المهرجانات السينمائية.