عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظافر العابدين في آخر مرحلة من تصوير إلى ابني.. فيديو

ظافر العابدين
ظافر العابدين

نشر الفنان ظافر العابدين فيديو من داخل أحد الإستديوهات ، أثناء استكماله مراحل تسجيل الصوت لفيلمه الجديد إلى ابنى ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وقال ظافر إنه الآن فى أخر مرحلة قبل عرض الفيلم ، وهى مرحلة تركيب الصوت ، والتى يقوم بها فى إحدى أهم استديوهات انجلترا والعالم، وهو الاستديو الذى سجل فيه أهم الأفلام وعلى رأسهم فيلم إلى إبنى .

 

 وأضاف أن الفيلم من إنتاج mbc وسيعرض قريبًا فى المهرجانات السينمائية.

شاهد الفيديو هنا

 

 فيلم العنكبوت:

 

 يذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنان ظافر العابدين هو فيلم العنكبوت، والذي صدر عام 2021 والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، ومحمد لطفي، ومحمد ممدوح. هو من الأفلام التي أُطلقت في عيد الفطر 2022 وهو آخر عمل يظهر فيه الفنان زكي فطين عبد الوهاب. 

 

وكانت تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن ، بالإضافة لوجود الطابع الرومانسي، وواجه السقا صراعًا مستمر مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه ظافر العابدين. 

 

عروس بيروت

 

 وكانت آخر الأعمال الدرامية للفنان ظافر العابدين هو مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث،و هو من بطولة تقلا شمعون، ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، فارس ياغي، رفيق علي أحمد، علاء الزعبي، رانيا سلوان، ميا سعيد، لينا حوارنة، نور علي، ايمن عبد السلام، نوال بري، جوي حداد وآخرين. و دارت أحداثه بعد استلاء آدم على ثروة عائلة الضاهر يحاول فارس بشتى الطرق البحث عن حل للخروج من الأزمة المالية التى قابلتهم.

الفنان ظافر العابدين ظافر العابدين إلى ابنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

الدفع بـ 7 سيارات..حريق ضخم بمخزن للسلع الغذائية بأبو النمرس في الجيزة

موضوعات متعلقة

إعادة عرض المخدوعون فى مهرجان لندن السينمائي|تفاصيل

محمد الكيلاني يؤدي مناسك العمرة ..شاهد

مع هنيدي ومنى زكي.. لبلبة تستأنف تصوير فيلم الجواهرجي.. شاهد

بعد منعها من الغناء.. من هى المطربة فيفي محمد

على طريقته الخاصة.. محمد نور يحتفل بعيد زواجه الـ 10

فخور جدًا بمسيرتي.. سامو زين يحتفل بمرور 23 عاما على مشواره الفني

بعد انتقادات طارق الشناوي.. داليا البحيري تدعم مصطفى قمر: أنت نجم كبير أوى

مهووسة شهرة .. حسن شاكوش يوجه رسالة لطليقته

ترشيحاتنا

بايدن: اقتصادنا الأقوى في العالم.. والجمهوريون قدموا خطة فاشلة لن تنجح

لو معاك 600 ألف جنيه.. 5 سيارات صينية SUV زيرو في مصر

سعر أوبل كروس لاند 2024 الجديدة في مصر

وفاة الصحفي حربي بيرم مدير تحرير الجمهورية

فاركو يتعاقد مع صلاح باشا لاعب أودينيزي السابق

جنرال كبير في الجيش الأمريكي يكشف عن مفاجأة بشأن خطط مهاجمة إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية لاعب طلبه الأهلي ورفض فرج عامر| من هو وأين ذهب ؟

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ