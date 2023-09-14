ظافر العابدين في آخر مرحلة من تصوير إلى ابني.. فيديو

نشر الفنان ظافر العابدين فيديو من داخل أحد الإستديوهات ، أثناء استكماله مراحل تسجيل الصوت لفيلمه الجديد إلى ابنى ، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وقال ظافر إنه الآن فى أخر مرحلة قبل عرض الفيلم ، وهى مرحلة تركيب الصوت ، والتى يقوم بها فى إحدى أهم استديوهات انجلترا والعالم، وهو الاستديو الذى سجل فيه أهم الأفلام وعلى رأسهم فيلم إلى إبنى .

وأضاف أن الفيلم من إنتاج mbc وسيعرض قريبًا فى المهرجانات السينمائية.



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فيلم العنكبوت:

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية للفنان ظافر العابدين هو فيلم العنكبوت، والذي صدر عام 2021 والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري، ومن بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، ومحمد لطفي، ومحمد ممدوح. هو من الأفلام التي أُطلقت في عيد الفطر 2022 وهو آخر عمل يظهر فيه الفنان زكي فطين عبد الوهاب.

وكانت تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن ، بالإضافة لوجود الطابع الرومانسي، وواجه السقا صراعًا مستمر مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه ظافر العابدين.

عروس بيروت

وكانت آخر الأعمال الدرامية للفنان ظافر العابدين هو مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث،و هو من بطولة تقلا شمعون، ظافر العابدين، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، فارس ياغي، رفيق علي أحمد، علاء الزعبي، رانيا سلوان، ميا سعيد، لينا حوارنة، نور علي، ايمن عبد السلام، نوال بري، جوي حداد وآخرين. و دارت أحداثه بعد استلاء آدم على ثروة عائلة الضاهر يحاول فارس بشتى الطرق البحث عن حل للخروج من الأزمة المالية التى قابلتهم.