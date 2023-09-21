أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

صدمة وحيرة وقلق سيطرا على مشاعر أسرة مصرية بعد علمها صدفة أن ابنها صاحب الـ 4 سنوات ولد بمرض نادر يؤثر سريعا على صحة كبده وكليه حيث رجح له الأطباء ضرورة السفر خارج مصر من أجل إجراء جراحة زرع كبد وكلى وإلا سيدخل في “غسيل الكبد والكلى” 3 مرات أسبوعيا بشكل يتخوف منه أن ينهك جسده الطفولي.

ولتوضيح الحالة الصحية للطفل “آدم” قال والده “محمد عادل” في مقطع فيديو بث مباشر لموقع “صدى البلد”: “ابني آدم عمره 4 سنين وشهر بالظبط، بدأ الموضوع من شهر 5 الماضي لما كان عمره 3 سنين و 6 شهور، كان عنده مشاكل في موضوع التبول اللارادي، وروحنا لكذا دكتور، واكتشفوا وقتها تكيسات على الكليتين، بعد تحاليل واشاعات في أكثر من مكان علشان نتأكد، اكتشفا إنه عنده مرض نادر في الكبد بيفرز مادة اسمها “اكزولات” بتترسب على الكليتين فتمنع قيامهم بدورهم”.

وتابع والد الطفل “آدم” في حديثه عارضا التقارير الطبية التي تؤكد صحة حديثه: “ الدكتور قالنا في الفترة دي الحل في زراعة كبد وكلى لكن على العمر الكبير 15 أو 20 سنة مثلا، وأهم حاجة نحافظ على نسبة الكرياتين والبولينا، وطبعا أخدنا علاجات كتير إنه نحافظ على النسبة دي علشان ما يتخلش في غسيل، وقعدنا نأخد علاج من شهر 5 لحد شهر 8، لكن للأسف النسبة اتطورت سريعا بعد ما كانت 1.46 وصلت لـ 3.46 ثم وصلت لـ 4.4 ثم 4.6 الأربعاء اللي فاتت”.

زرع كبد وكلى

واصل والد الطفل “آدم”: "الدكتور طلب بعدها إنه لازم آدم يغسل في الحال، لأنه لو كان دخل درجة 5 في الكرياتن كان بعد الشر هيجيله تشنجات، ويتقىء دم والأمور تتفاقم"، مؤكدا بالتقارير الطبية: “النسبة حاليا ممكن تطلع 1% أو 2% في خلال 4 أيام، لكن حاليا ممكنتيطلع درجة واحدة، وفي الأيام الأخيرة قبل الغسيل كان من بالليل للصبح يطلع درجة واحدة كاملة، حتي الدكاترة مستغربين، المادة اللي الكبد بيفرزها مفترض تؤثر على الكلى على المدي البعيد مش خلال أيام”.

وأكمل: “ابني غسل كلى الخميس اللي فات 14 شهر سبتمبر، وبعدين السبت 16، وبعدين الثلاثاء 19 سبتمبر اللي فات والدكاترة اجمعوا إنه الجهاز اللي في رقبته صلاحيته شهر ولازم بعدها لازم يتركب له جهاز في البنكرياس علشان يغسل منه، وطبعا هو مش هيقدر يستحمل العملية بتاعة البنكرياس”.

ونبه: “الدكاترة دلوقت اجمعوا لازم الزراعة قبل الشهر بره مصر، بعد الكبد هيزرع الكلى مرة واحدة، وبعدها لازم يفضل متابعة 6 شهور في رعاية كاملة علشان جسمه”.

اختتم الأب المكلوم على أمره: “قدامي 3 أسابيع بالظبط للسفر لزرع الكبد والكلى، وإلا هيغسل 3 أيام اسبوعيا وهو مش هيقدر يستحمل، وأنا مش عارف أعمل أي حاجة، بقيت مضطر أعمل تحاليل بعد خصم التأمين بتاعه 370 الصبح وزيهم بالليل غير العلاج ومتابعته والقلق كل يوم على وضع حالته، بستغيث بتبني حالته الصحية سريعا، والله ما مستوبعين لحد دلوقت اللي بيحصل معانا”.