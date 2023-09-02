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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة شاب مقيم في الشارع

جاسر
جاسر

ارسلت القارئة نهي الجندي تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة شاب مقيم في الشارع. 

وقالت في استغاثتها هذا الشاب مقيم في الشارع بوسط البلد واضح انه ابن ناس جدا وبيتكلم انجلش بيقول اسمه جاسر وكان عايش في السعوديه، طيب وغلبان، قاعد في وسط البلد التحرير حد يوصله بأهله شكله أتعرض لازمه نفسيه.

  ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.  ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أزمة نفسية استغاثته اسرة شاب المتابعة المستمرة حل مشكلات سعودي قارئة تستغيث

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