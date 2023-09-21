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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأصحاب القلوب الرحيمة.. طفل بحاجة إلى مساعدة لإجراء عمليتي زرع كبد وكلى

صدى البلد

استغاثت أسرة مقيمة بمنطقة شبرا، بأصحاب القلوب الرحيمة للمساهمة في علاج الطفل آدم الذي يبلغ من العمر 4 أعوام، والذي ولد بمرض في الكبد والكلي و لم يتم اكتشافه إلا بعد إصابته بتبول لا إرادي في الفترة الأخيرة، ويعاني الطفل من مرض نادر ويسمي الأوكسالات وفشل كلوي وكبدي، خاصة وأن الحالة تدهورت بشكل سريع وارتفعت نسب الكرياتين والبولينا.

وقال والده إن الأطباء أكدوا أنه لن يقدر على غسيل الكلوي مرة أخري بعد أن تم غسلها أيام 14 و16 و19 سبتمبر، نظراً لصغر سنه وضعفه، ويحتاج إلى عمليتين جراحيتين وهما زرع كلي وكبد في أسرع وقت و خلال 3 أسابيع، وأن إجراء العمليات الجراحية التي يحتاجها نجله تحتاج لمبالغ طائلة، كما أنه يحتاج للسفر إلى الخارج في المانيا او تركيا او كندا او امريكا لإجراء العمليتين معاً.

وأرسل الأب بعض صور من التقارير الطبية التى تثبت صحة كلامه، ومنها تقرير لمركز أبحاث المختبر ، والذى يثبت فيه احتياج نجله لإجراء العملية فى اسرع وقت وخلال اسابيع.

وأضاف والد الطفل محمد، أنهم قررا هو وزوجته أن يتبرعوا لنجلهم بكليتهم، مشيرًا إلى أن الأطباء منعوهما من التبرع لنجلهما، لأنه من المحتمل عدم نجاحها بسبب الجينات الوراثية بينهم.

للتواصل والتبرع علي الرقم 
01005314687

زراعة كبد زرع كبد و كلي حالة انسانية

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