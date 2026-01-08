قمة الأردن والاتحاد الأوروبي تدعو إسرائيل للتراجع عن الاستيطان بالمنطقة E 1

أكد بيان مشترك لقمة الأردن والاتحاد الأوروبي، ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وندعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال بيان مشترك لقمة الأردن والاتحاد الأوروبي: “ندعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان في المنطقة E 1 والتي تقوض حل الدولتين”.

وتابع بيان مشترك لقمة الأردن والاتحاد الأوروبي:" نؤكد التزامنا بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس".

وأضاف بيان مشترك لقمة الأردن والاتحاد الأوروبي:" نؤكد مجددا الدور الأساسي لأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين".