قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السوري: إجلاء نحو 3 آلاف مدني في حلب معظمهم من حيي الشيخ مقصود والأشرفية
جهات التحقيق تنفي شبهة جرائم العدوان على المال العام عن نادي الطيران
الخطوط الجوية اليمنية: نجاح أول رحلة لنقل الرعايا الأوروبيين العالقين في سقطرى إلى جدة
موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
هل تندلع الحرب بين أمريكا وروسيا؟.. التفاصيل في حلقة جديدة لبرنامج على مسئوليتي
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية
3 مليار جنيه استثمارات منفذة لتطوير شركات القابضة للأدوية
ملاكي ونقل وكهرباء.. تعرف على أعداد المركبات المرخصة والمؤمن عليها خلال ديسمبر
وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان قيمة الاحترام
آباء وأبناء الكنيسة يحتفلون مع قداسة البابا تواضروس بالعيد | صور
ساعات حاسمة أمام حكومة نتنياهو مع احتدام الخلاف حول قانون الإعفاء من التجنيد
الرجالة بتتقمص أسرع ولا الستات .. سلوى عبدالغفارتكشف | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حابس الشروف: مصر دائما مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين

غزة
غزة
محمود محسن

أكد اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لدراسات الأمن القومي، أن الجهود الدبلوماسية المصرية تجاه القضية الفلسطينية مستمرة منذ زمن بعيد.

وأضاف الشروف، في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر كانت دائمًا داعمة للحق الفلسطيني وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

وأوضح أن الدور المصري يتضح على مستويات متعددة، سياسيًا وشعبيًا، حيث تسعى القاهرة لفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وتيسير خروج المرضى ودخولهم إلى قطاع غزة.

وأشار الشروف إلى أن مصر تقود المرحلة الدولية لإعادة إعمار غزة وإغاثة سكانها، مؤكدًا أن موقفها الرسمي والشعبي ثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية والعمل على حل القضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ الدولتين.

وواصل، أن استمرار الدور المصري المشرف يظهر جليًا في مختلف المبادرات والسياسات التي تهدف للحفاظ على استقرار الأوضاع في قطاع غزة.

وتطرق الشروف إلى أسباب عرقلة الاحتلال الإسرائيلي للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، موضحًا أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يتذرع بذرائع نزع سلاح حركة حماس واستعادة جندي إسرائيلي قتيل، لكنه في حقيقة الأمر يسعى لإبقاء "الخط الأصفر" مفروضًا على القطاع وتقويض الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه المماطلة في سياق الانتخابات الإسرائيلية القادمة.

اللواء حابس الشروف فلسطين الأمن القومي القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

البامية باللحمة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

التثاؤب

تحذير.. كثرة التثاؤب دليل على مشكلة كبيرة

ام على

طريقة عمل طاجن أم علي في الفرن

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

المزيد