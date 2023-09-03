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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة مسنة مقيمة في الشارع

مسنة مقيمة في الشارع
مسنة مقيمة في الشارع

أرسل القارئ شهاب عبد اللطيف يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة مسنة مقيمة في الشارع. 

وقال في استغاثته هذه السيدة المسنة مقيمة أمام  السكه الحديد في منطقة العامريه بمحافظة الاسكندرية بالقرب من مشاريع العوايد برجاء من يتعرف عليها هي موجود بالقرب من مشاريع العوايد. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

بمحافظة الإسكندرية القيادة المتابعة المستمرة حل مشاكل المواطنين جميع محافظات الجمهورية تعرف عليها محافظات الجمهوري مشاكل المواطن يستغيث

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