لأول مرة في مصر.. لوتس إيميرا الرياضية بقوة 400 حصان |صور

ظهرت السيارة لوتس إيميرا للمرة الأولى في مصر وبشكل رسمي، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز إصدارات العلامة التجارية، والتي أمتعت مُحبيها بالعديد من الطرازات الخارقة من قبل، حيث تتسم بالطابع الرياضي من قدرات فنية قوية.

للمرة الأولى .. لوتس إيميرا في السوق المصرية

لوتس إيميرا

وتأتي السيارة لوتس إيميرا بقدرات فنية تتمثل في محرك سداسي الاسطوانات V6، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 400 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 430 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 8 سرعات"مزدوج القابض".

لوتس إيميرا

تتوفر السيارة بين 13 لون خارجي، مع 4 الوان تتعلق بالفرش الداخلي المصنوع من الجلد، حيث ظهرت السيارة مقاعد رياضية تتناسب مع المفهوم المقدم، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس، ولوحة عدادات كبيرة الحجم، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، وباقة من عناصر التحكم الداخلية.

لوتس إيميرا

وظهرت السيارة لوتس إيميرا بتصميم خارجي رياضي، يتمتع بالانسيابية حيث يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى وجود مصابيح حادة المظهر تتسم بالشراسة، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق.

الأبعاد الخارجية وقياسات لوتس إيميرا