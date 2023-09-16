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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لن تصدق سرعتها.. لوتس EMEYA الكهربائية الخارقة |صور

السيارة لوتس EMEYA
السيارة لوتس EMEYA

كشفت شركة لوتس عملاقة تصنيع السيارات الرياضية عن أحدث إصداراتها في هذا المجال، وهي النسخة الكهربائية التي تحمل اللقب EMEYA، حيث تقدم السيارة بالكثير من التجهيزات القوية والتي تمنحها الافضلية من ناحية الاداء والتسارع.

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القدرات الفنية للسيارة الكهربائية لوتس EMEYA

 

تعتمد السيارة الكهربائية لوتس EMEYA على محرك قوي يستطيع ان ينتج 1000 حصانا، مما يمنحها افضلية التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 60 ميلاً اي مايعادل 96 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية فقط.

السيارة لوتس EMEYA

وتشير التوقعات لوتس EMEYA سوق تتمتع ببطارية تتجازر سعة الـ 100 كيلووات في الساعة، عند دخولها حيز الانتاج مع بداية عام 2024 القادم، وتعد هذه النسخة واحدة من اشرس الاصدارات الرياضية والتي ستنافس الكثير من العلامات التجارية البارزة.

السيارة لوتس EMEYA

وظهرت السيارة لوتس EMEYA بتصميم خارجي خاطف للانظار يعتمد على اطلالة رياضية انيقة، إلى جانب المظهر الرياضية الشرس، عبر مصابيح أمامية حادة، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز وكبير الحجم مع اللون الفضي والاسود، إلى جانب مفهوم رباعي الابواب.

السيارة لوتس EMEYA

وجاءت السيارة بمقصورة داخلية عصرية تضم شاشة ملونة تعمل باللمس والتي تتوسط قمرة القيادة، مع وجود مقود حركة متعدد الوظائف، وانظمة صوت عالية الاداء، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بينما تأتي السيارة بواجهة خلفية مميزة تشمل مصابيح LED، وسبويلر خلفي عريض يعزز من ثبات السيارة والاداء الفني.

السيارة لوتس EMEYA
لوتس Emeya الكهربائية السيارة الكهربائية لوتس EMEYA لوتس EMEYA السيارة لوتس EMEYA

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