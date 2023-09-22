أستاذ اقتصاد عمراني: حياة كريمة خلقت فرص عمل وتوازن في الاستثمارات

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني إن المشروعات القومية الكبرى كانت تتوجه فقط للقاهرة الكبرى والإسكندرية وكان الصعيد والريف خارج خريطة المشروعات، وذلك في الفترة ما قبل 2014؛ وهذا تسبب في الهجرة الداخلية وظهور الإسكان العشوائي.



العدالة في توزيع الموارد

وأضاف “فرج” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، اليوم الجمعة، أن الدولة فطنت لهذا الأمر وعندما جاءت لتقدم حلولًا اتجهت لجذور المشكلة وهو تحقيق العدالة في توزيع الموارد.



وأشار إلى أن مدن الجيل الرابع الجديدة توجد في كافة المحافظات المصرية وساهمت في خلق فرص عمل وامتصاص الزيادة السكانية، مضيفًا أن مشروع حياة كريمة وفرت مقومات الحياة وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مؤكدًا أن حياة كريمة خلقت فرص عمل وتوازن في الاستثمارات.