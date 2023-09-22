عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد عمراني: حياة كريمة خلقت فرص عمل وتوازن في الاستثمارات

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ الاقتصاد العمراني إن المشروعات القومية الكبرى كانت تتوجه فقط للقاهرة الكبرى والإسكندرية وكان الصعيد والريف خارج خريطة المشروعات، وذلك في الفترة ما قبل 2014؛ وهذا تسبب في الهجرة الداخلية وظهور الإسكان العشوائي.
 

txt

ظاهرتان جويتان| مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

txt

أمطار غزيرة في إسبانيا وثلوج كثيفة في السويد| شاهد

العدالة في توزيع الموارد

وأضاف “فرج” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية"، اليوم الجمعة، أن الدولة فطنت لهذا الأمر وعندما جاءت لتقدم حلولًا اتجهت لجذور المشكلة وهو تحقيق العدالة في توزيع الموارد.

وأشار إلى أن مدن الجيل الرابع الجديدة توجد في كافة المحافظات المصرية وساهمت في خلق فرص عمل وامتصاص الزيادة السكانية، مضيفًا أن مشروع حياة كريمة وفرت مقومات الحياة وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، مؤكدًا أن حياة كريمة خلقت فرص عمل وتوازن في الاستثمارات.

حياة كريمة الهجرة الداخلية الصعيد المشروعات القومية الكبرى توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

استثنائي.. عبدالله السعيد يفك الشراكة مع نجم الترسانة بهدافي الدوري التاريخيين

حدث تاريخي.. مجلس النواب الهندي يصوت علي تخصيص ثلث مقاعده للنساء

بعد واشنطن... زيلينسكي في أول زيارة إلى كندا لحشد الدعم لأوكرانيا

كوريا الجنوبية تقر قوانين جديدة لحماية المعلمين من أولياء الأمور والطلاب

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

مفتي الجمهورية: يجب الاجتهاد لإصدار الحكم الشرعي في الذكاء الاصطناعي والتحولات الرقمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ