ضمن حياة كريمة|«تعليم الكبار» تشارك بمبادرة «خطى» لتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم

شارك الدكتور محمد ناصف ، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في مبادرة خطى، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ضمن محاور المبادرة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القري والريف، لبناء الإنسان المصرى.

جاءت تلك الزيارة، لمتابعة فعاليات المبادرة، بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، والتي تنفذها مؤسسة حياة كريمة، بداية من السبت الموافق 16سبتمبر 2023 حتى الخميس، الموافق 21 سبتمبر2023 ، ويشترك في تنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات، و تشمل القافلة، قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات مجانا، وعقد امتحانات فورية لمن يرغب في الحصول على شهادات محو الأمية،وتم تسليم شهادات لمن تحرروا من الأمية،ومن ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة خطى ،لتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم من أبناء الإسماعيلية.



وفي كلمته أكد ناصف، أن مصر تبنى من جديد في ظل قيادة سياسية واعية ،تواصل الليل بالنهار ؛من أجل إحراز تقدم ملموس وحقيقي يلامس حياة الناس البسيطة، وأضاف د/ ناصف، بأن مبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية كريمة أسمها حياة كريمة،وهى قصة نجاح مصرية بأيادي شباب مصر درسوا بالداخل والخارج وجابوا العالم شرقا وغربا ،ولديهم من التجارب والخبرات الكثير والكثير ،وهذه المبادرة الكريمة تقوم على ثقافة التطوع وخدمة مصر .

وأردف ناصف، بأنه لأول مرة رأس الدولة يهتم اهتماما حقيقيا بالقرى والكفور والنجوع والعزب للارتقاء بجودة الإنسان المصري ؛من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وبناء البنية التحتية والتكنولوچية فمنظومة الإصلاح لا بد أن تأتي حزمة متكاملة،فما حدث في ١٠سنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني لم تتحقق في مصر منذ سنوات وسنوات .

وأوضح ناصف بأن مصر تبنى بتكاتف جهود أبنائها المخلصين من قطاع حكومي ومؤسسات مجتمع مدني ،كما يقول فخامة الرئيس "معٱ نستطيع" ،وفي نهاية كلمته وجه ناصف، الشكر لمعالي الوزير محافظ الإسماعيلية وقيادات حياة كريمة وقيادات المحافظة والقادم أفضل ومعا نستطيع.وفي نهاية الاحتفالية تم توزيع الكراسي المتحركة على أبناء المحافظة من ذوي الهمم.

وحضر القافلة: محمد جمال، مسؤول حياة كريمة بالإسماعيلية، عقيد ممدوح فوزي، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية ، نورهان سيد ،مدير عام فرع الهيئة بالإسماعيلية ، القيادات التنفيذية بالمحافظة ، المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، الأحزاب السياسية بالمحافظة ، قيادات المجتمع المدني بالمحافظة ، إيهاب أحمد ،مدير العلاقات العامة بالهيئة ، أحمد عبد الموجود ،مسؤول الاتصال السياسي بالهيئة ، سماح عادل، مسؤول حياة كريمة بالهيئة، سيد عبد المنعم ،مكتب رئيس الجهاز، محمد صالح، مدير العلاقات العامة بفرع الإسماعيلية ، هشام فهيم، التوثيق الفوتوغرافي.