أمطار غزيرة في إسبانيا وثلوج كثيفة في السويد| شاهد

تسببت الأمطار الغزيرة في مدينة إنيستا الإسبانية، في إجبار مئات الأشخاص على الجلاء عن منازلهم، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.



وتركز حجم الأضرار في المناطق التي تأثرت بالضغط المعزول على مستويات عالية، (والمعروف في إسبانيا باسم "دانا").



أما في السويد فقد شهدت مناطق من جنوب البلاد أجواء خريف معتدل، بلغت فيه درجات الحرارة 20 درجة مائوية، في حين شهدت كيرونا شمال البلاد تساقطات مهمة للثلوج، ارتفع سمكها في بعض المناطق نحو 40 سنتيمترا.



وفرضت حالة الطقس إلغاء النقل المدرسي، فيما انعدمت الحركة المرورية.

