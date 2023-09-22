الأوضاع في فلسطين أبرزها.. ماذا دار بين وزير الخارجية والمنظمات اليهودية الأمريكية؟

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 في نيويورك مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن "شكري" أجرى حوارا مفتوحا مع وفد من ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، تضمن عددا من الملفات الهامة بين مصر والولايات المتحدة.

وأوضح "أبو زيد" أن وزير الخارجية ناقش مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأوضاع في فلسطين وأهمية حلحلة الجمود الذي ينتاب عملية السلام، إلى جانب القضايا الإقليمية والرؤية المصرية لدعم تسويتها.

ويتواجد وزير الخارجية سامح شكري في ولاية نيويورك الأمريكية، لحضور فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.