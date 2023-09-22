عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأوضاع في فلسطين أبرزها.. ماذا دار بين وزير الخارجية والمنظمات اليهودية الأمريكية؟

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 في نيويورك مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن "شكري" أجرى حوارا مفتوحا مع وفد من ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، تضمن عددا من الملفات الهامة بين مصر والولايات المتحدة.

وأوضح "أبو زيد" أن وزير الخارجية ناقش مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الأوضاع في فلسطين وأهمية حلحلة الجمود الذي ينتاب عملية السلام، إلى جانب القضايا الإقليمية والرؤية المصرية لدعم تسويتها.

ويتواجد وزير الخارجية سامح شكري في ولاية نيويورك الأمريكية، لحضور فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزير الخارجية المنظمات اليهودية الأمريكية سامح شكري وزير الخارجية سامح شكري السفير أحمد أبو زيد مصر والولايات المتحدة الأوضاع في فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. مفاجأة صادمة في سعر الذهب

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

ترشيحاتنا

بأثر رجعي للجميع | بشرى من التأمينات بشأن زيادة المعاشات

ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط برقم الجلوس

قرار مرتقب باتحاد الكرة بسبب أزمة مباراة الزمالك وبيراميدز |ناقد رياضي يكشف

تراجع أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمواصلة الجهود لعودة الفلسطينيين والإسرائيليين لمائدة المفاوضات

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع سعر البصل | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة عالمية شهيرة| سعر صادم لـ فستان عبير صبري في أحدث ظهور

غطست في الثلج.. هيدي كرم تثير الجدل بهذا التحدي| صور

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

فيديو

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ