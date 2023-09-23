عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عزبة البرج.. ترسانة صناعة السفن واليخوت المصرية والتصدير للخارج

صناعه السفن
صناعه السفن

عزبه البرج تلك المدينة الساحلية التى تقع مقابل رأس البر عند نهاية نهر النيل، شمال مدينة دمياط بحوالي 15 كم على الضفة الشرقية لنهر النيل عند مصبه بالبحر المتوسط وتبعد حوالى 210 كم شمال القاهرة، وتتبع مركز دمياط ويرجع سبب الاسم إلى البرج الذي كان يحرس شاطئها من الغزو الخارجي، وقد أنطمست معالم هذا البرج الآن تحت مياه النيل ولكن مايزال آثره ظاهرا في النيل كجزيرة ضحلة المياه.

 

عزبه البرج بلد الصيد والصيادين 

تشتهر تلك المدينة بصناعة السفن واليخوت وأمتهن تلك المهنة أغلب اهالى العزبة خاصة كبار العائلات فيطلق عليهم أصحاب ترسانات صناعة السفن واليخوت .

ترسانة صناعة السفن واليخوت 

يقول أحمد الاتربي، صاحب ترسانه لصناعه السفن واليخوت، أن تلك الصناعه من أهم الصناعات التى تشتهر بها محافظة دمياط تحديدا مدينه عزبه البرج، وتعد صناعة اليخوت والسفن في مصر مورد هام للاقتصاد المصري.

اليخوت مطلوبة في الخارج 

وأشار الى ان حاليا اغلب مايتم تصنيعه هو اليخوت المطلوبة من صناع اليخوت بعزبه البرج والتى تصدر للخارج.

وأوضح أن صناعة اليخوت الأكثر طلبا  والأسهل في الصناعة من السفن كبيرة الحجم وقد يستغرق صناعة اليخت من شهر إلى ٦ اشهر حسب اليخت وحجمه وإمكانيات.

مزاد سيارات جمارك دمياط وبورسعيد يفتح أبوابه في 3 أكتوبر .. تفاصيل

 

دمياط التصدير للخارج الصيادين المدينة الساحلية جمارك دمياط راس البر صناعة السفن نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

65 للأمهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 سبتمبر 2023

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

ترشيحاتنا

قادة أفريقيا للأمم المتحدة: العالم يواجه أكبر حالة طوارئ لمكافحة الملاريا

نسبة بقاء على قيد الحياة من 30% لـ70%| إنجازات الدولة لعلاج سرطان الأطفال

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ