عزبة البرج.. ترسانة صناعة السفن واليخوت المصرية والتصدير للخارج

عزبه البرج تلك المدينة الساحلية التى تقع مقابل رأس البر عند نهاية نهر النيل، شمال مدينة دمياط بحوالي 15 كم على الضفة الشرقية لنهر النيل عند مصبه بالبحر المتوسط وتبعد حوالى 210 كم شمال القاهرة، وتتبع مركز دمياط ويرجع سبب الاسم إلى البرج الذي كان يحرس شاطئها من الغزو الخارجي، وقد أنطمست معالم هذا البرج الآن تحت مياه النيل ولكن مايزال آثره ظاهرا في النيل كجزيرة ضحلة المياه.

عزبه البرج بلد الصيد والصيادين

تشتهر تلك المدينة بصناعة السفن واليخوت وأمتهن تلك المهنة أغلب اهالى العزبة خاصة كبار العائلات فيطلق عليهم أصحاب ترسانات صناعة السفن واليخوت .

ترسانة صناعة السفن واليخوت

يقول أحمد الاتربي، صاحب ترسانه لصناعه السفن واليخوت، أن تلك الصناعه من أهم الصناعات التى تشتهر بها محافظة دمياط تحديدا مدينه عزبه البرج، وتعد صناعة اليخوت والسفن في مصر مورد هام للاقتصاد المصري.

اليخوت مطلوبة في الخارج

وأشار الى ان حاليا اغلب مايتم تصنيعه هو اليخوت المطلوبة من صناع اليخوت بعزبه البرج والتى تصدر للخارج.

وأوضح أن صناعة اليخوت الأكثر طلبا والأسهل في الصناعة من السفن كبيرة الحجم وقد يستغرق صناعة اليخت من شهر إلى ٦ اشهر حسب اليخت وحجمه وإمكانيات.