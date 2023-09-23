ملتقى توظيف بمحافظة البحر الأحمر يوفر 690 فرصة عمل في القطاع الفندقي

أعلنت وزارة العمل المصرية عن تنظيم ملتقى توظيف للشباب من الجنسين في مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل. يأتي هذا الملتقى برعاية حسن شحاتة وزير العمل واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع "مشروع قوى عاملة مصر".

ويهدف هذا الملتقى إلى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب وتحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، من خلال توفير 690 وظيفة في مجموعة متنوعة من التخصصات الفندقية.

تشمل التخصصات المتاحة في هذا الملتقى مهنًا فندقية وفنية متنوعة، بما في ذلك حدادين ألومينيوم، وقاطعي زجاج وميكانيكيين، ومختصين في التبريد والتكييف، ومهندسين، وأطباء بيطريين، وخبراء في اللغات الإنجليزية والروسية والإيطالية والرومانية والتشيكية والألمانية، بالإضافة إلى مديري سلامة الغذاء، ومديري إشراف داخليين، وشيف إيطالي، وحلوانيين، وموظفي استقبال، ومشرفين على حجوزات الفنادق، ومنقذين على الشواطئ، ومدراء مطاعم، وطهاة، ومساعدين للطهاة، وجناين، ومساعدين لكبار المهندسين، وموظفين لعلاقات النزلاء، ومنسقين للتدريب، ومضيفين، ومشرفي غرف الإقامة، وأفراد أمن، وعمال سكن، ومشرفين على استلام النزلاء، ومراجعين ليليين، ومحاسبين أوائل، ومساعدين لمديري المشتريات، ومديري مشتريات، ومديري تدريب، ومديري الليالي، ومديري الأنشطة الرياضية، ومساعدين لمديري مكافحة الآفات، وفنيين في مجال الغلايات، وبحارة، وموظفين للمدفوعات، وموظفين في خدمة العملاء، وعمال تجهيز وتحضير، وفنيين لحمامات السباحة.

تشمل المنشآت السياحية التي تقدم هذه الفرص الكبيرة للتوظيف فنادق في مدينة الغردقة، وسفاجا، ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

هذا الملتقى يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحفيز القطاع السياحي وتوفير فرص العمل للشباب والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.