طريقة بسيطة لـ تتبيل البانيه وتجهزيه مع الشيف سارة سمير.. فيديو

قدمت الشيف " سارة سمير " ، خلال برنامج " مطبخ البلد " على فضائية " صدى البلد " طريقة تتبيل وتجهيز البانيه أو شرائح صدور الفراخ .

مقادير التتبيلة :

زبدة

زيت صدور مخلية

ملح

فلفل اسود

ثوم بودر

بصل بودر

زعتر

بقدونس

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