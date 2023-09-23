طريقة بسيطة لـ تتبيل البانيه وتجهزيه مع الشيف سارة سمير.. فيديو

قدمت الشيف " سارة سمير " ، خلال برنامج " مطبخ البلد " على فضائية " صدى البلد " طريقة تتبيل وتجهيز البانيه أو شرائح صدور الفراخ .
مقادير التتبيلة :
زبدة
زيت صدور مخلية
ملح
فلفل اسود
ثوم بودر
بصل بودر
زعتر
بقدونس
وللمزيد من التفاصيل شاهدي الفيديو .
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قدمت الشيف " سارة سمير " ، خلال برنامج " مطبخ البلد " على فضائية " صدى البلد " طريقة تتبيل وتجهيز البانيه أو شرائح صدور الفراخ .
مقادير التتبيلة :
زبدة
زيت صدور مخلية
ملح
فلفل اسود
ثوم بودر
بصل بودر
زعتر
بقدونس
وللمزيد من التفاصيل شاهدي الفيديو .