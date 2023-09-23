تنس طاولة.. هاجر السيد: فخورة بالتأهل لبارالمبياد باريس للمرة الأولى في تاريخي

علقت هاجر السيد لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة البارالمبي على تأهلها إلى دورة الألعاب البارالمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس 2024.

وتمكنت هاجر السيد من الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 6 إلى 8 في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارالمبي التي تقام في مصر خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وقالت هاجر في تصريحاتها: «سعيدة للغاية بالتأهل إلى البارالمبياد لأول مرة في تاريخي ولم أكن أتوقع أن أحصد الميدالية الذهبية وأتأهل من خلال البطولة الأفريقية».

وتابعت هاجر أنها تدربت بشكل جيد قبل انطلاق البطولة من أجل تحقيق هذا الإنجاز، مشددة على أن المنافسات في البطولة كانت قوية ولكن من حسن الحظ أنها لم تجد صعوبة في المباراة النهائية وتمكنت من الفوز بنتيجة 3/0 أمام جانيات شوريميكون بطلة نيجيريا.

وأضافت هاجر أنها تأهلت إلى بارالمبياد باريس وستشارك في التصنيف الثامن، وستستعد جيدًا قبل انطلاق نسخة باريس لتقدم كل ما بوسعها.

كان قد نجح 11 لاعبًا ولاعبة من مصر في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية بلعبة تنس الطاولة التي ستقام العام المقبل في باريس.

واستطاع خالد رمضان الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 إلى 3 ليضمن تواجده في تصنيف 3 في باريس، فيما تأهل أيضا كل من أحمد المحص في تصنيف 2 وإسلام رسلان في تصنيف 1 وذلك بفضل تواجدهما على رأس التصنيف الأفريقي لتصنيفهما.

كما تمكن سيد يوسف من تحقيق ذهبية تصنيف 7 ليتأهل بذلك مباشرة للألعاب البارالمبية.

وعلى صعيد السيدات، تمكنت علا سليمان من الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 و2 لتتواجد في البارالمبياد في التصنيف الأول فيما تتأهل فاطمة حسين في التصنيف الثاني وذلك لتصدرها التنصيف الأفريقي.

وفازت فوزية الشامي بذهبية التصنيف الثالث لتتأهل مباشرة للبارالمبياد فيما تأهلت منى عبدالحق في تصنيف 4 كونها المتصدرة للتصنيف الأفريقي.

ونجحت هاجر السيد في الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 6 إلى 8 لتصل بذلك إلى بارالمبياد باريس وتشارك في التصنيف الثامن بينما تتأهل كل من هناء حماد كمصنفة أولى لتصنيف 6 وسماح عبدالعزيز كمصنفة أولى لتصنيف 7.

وتشارك 8 دول في منافسات البطولة القارية وهم: الجزائر و نيجيريا و تونس و الكاميرون و كينيا وموريشيوس و جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

يذكر أن البطولة تشهد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي رجال، وزوجي سيدات، وزوجي مختلط.