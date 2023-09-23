بالكاد تكون ملحوظة.. أعراض مبكرة تكشف الإصابة بـ سرطان المعدة

يبدأ سرطان المعدة في منطقة المُوصِّل المَعدي المريئي، وهذا الجزء هو الذي يلتقي فيه الأنبوب الطويل الذي يحمل الطعام الذي تبتلعه بالمعدة، ويُطلق على الأنبوب الذي يحمل الطعام إلى المعدة المريء.

أعراض سرطان المعدة

ويزداد احتمال نجاح علاج سرطان المعدة إذا كان السرطان في المعدة فقط، وقد تُكتشف معظم أنواع سرطانات المعدة عندما يكون المرض قد بلغ مرحلة متقدمة، مما يقلل من احتمال علاجه.

ولا يظهر سرطان المعدة أعراض في مراحله المبكرة دائمًا. لكن عند ظهور أعراض، فإنها يمكن أن تشمل عسر الهضم والألم في الجزء العلوي من البطن، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وقد لا تَظهر الأعراض إلا بعد أن وصول السرطان إلى مرحلة متقدمة، وقد تُسبب المراحل المتأخرة من سرطان المعدة ظهور أعراض مثل الشعور بالتعب الشديد ونقصان الوزن غير المُتعمد وتقيؤ الدم والبراز الأسود.

أعراض سرطان المعدة

ويتّسم سرطان المعدة بنموه عبر جدار المعدة أو ينتشر إلى أجزاء أخرى في الجسم، مما يجعل من الصعب علاج سرطان المعدة، وقد تشمل اعراض الإصابة بسرطان المعدة، ما يلي :

_ صعوبة البلع.

_ ألم البطن

_ الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

_ الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

_ عدم الشعور بالجوع في الوقت المتوقع أن تجوع فيه.

_ حرقة المعدة.

_ عُسر الهضم.

_الغثيان.

_ قيء.

_ فقدان الوزن .

_ الشعور بالتعب الشديد.

_ براز أسود اللون