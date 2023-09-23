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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد البهي: الرئيس السيسي يدعم المشروعات بامتيازات ضريبية وأخرى كثيرة

محمد البهي
محمد البهي

كشف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، تفاصيل دعم وتأييد الاتحاد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية .

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وقال محمد البهي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا للقطاع الصناعي ".

 وأضاف محمد البهي:" تم تطوير البنية التحتية بشكل كبير بما يعود بالنفع على القطاع"، مضيفا:" مصر تشهد حالة من الأمن والاستقرار في عهد السيسي".

وتابع محمد البهي:" ندرك حجم ما فعله الرئيس السيسي في القطاع"، مضيفا:" بعد أحداث 2011 حركة الإنتاج توقفت والقطاع الصناعي تضرر بشكل كبير ".

واكمل محمد البهي:" مبادرة حياة كريمة تنعكس إيجابيا على الإنتاجية في القطاع الصناعي"، مضيفا:" الرئيس السيسي يدعم المشروعات الصناعية بمزايا ضريبية وغيرها من الامتيازات".

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