محمد البهي: الرئيس السيسي يدعم المشروعات بامتيازات ضريبية وأخرى كثيرة

كشف محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، تفاصيل دعم وتأييد الاتحاد لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية .

وقال محمد البهي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا للقطاع الصناعي ".

وأضاف محمد البهي:" تم تطوير البنية التحتية بشكل كبير بما يعود بالنفع على القطاع"، مضيفا:" مصر تشهد حالة من الأمن والاستقرار في عهد السيسي".

وتابع محمد البهي:" ندرك حجم ما فعله الرئيس السيسي في القطاع"، مضيفا:" بعد أحداث 2011 حركة الإنتاج توقفت والقطاع الصناعي تضرر بشكل كبير ".

واكمل محمد البهي:" مبادرة حياة كريمة تنعكس إيجابيا على الإنتاجية في القطاع الصناعي"، مضيفا:" الرئيس السيسي يدعم المشروعات الصناعية بمزايا ضريبية وغيرها من الامتيازات".