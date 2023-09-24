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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار سعر الذهب اليوم الأحد 24-9-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر  استقرارا مع أول تداولات  اليوم الأحد الموافق 24- 9-2023؛  في محلات الصاغة وذلك على مستوي الأعيرة المختلفة.

ومع نهاية تعاملات أمس السبت، أظهرت تداولات المشغولات الذهبية، تراجعا مقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات.

سعر الذهب يتراجع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

عيار 21 بـ 2215 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-9-2023

وسجل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 2200 جنيه للبيع و 2210 جنيه للشراء.
ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 2514 جنيه للبيع و 2526 جنيه للشراء.
وبلغ سعر عيار 18 نحو 1886 جنيه للبيع و 1894 جنيه للشراء.
وسجل سعر عيار 14 نحو 1467 جنيه للبيع و 1473 جنيه للشراء.
ووصل سعر أوقية الذهب  نحو 78.2 ألف جنيه للبيع و 78.6 ألف جنيه للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.6 ألف جنيه للبيع و 17.7 ألف جنيه للشراء.
ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.514 مليون جنيه للبيع و 2.525 مليون جنيه للشراء.


وعلي سياق متصل أكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن أسعار الذهب قبل قرار الحكومة الخاصة بـ صفر جمارك قد وصل لـ 3000 جنيه ببعض المحلات، و بعد هذا القرار انخفضت الأسعار ووصلت الآن لـ 2220 جنيها.


وأضاف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن الجميع لاحظ الانخفاضات الكبيرة التي حدث في الذهب، وأن أسعار الذهب الآن تشهد استقرار بالأيام، وليس كما كان يحدث في اليوم تتغير الأسعار أكثر من مرة كل ساعات.

 

ولفت إلي أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها، وعيار 24 سجل 2531 جنيه، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1898 جنيها للجرام، والبرصة العالمية تسجل 1924.


وأوضح أن انشاء مدينة الذهب حلم كبير لجميع العاملين في صناعة الذهب في مصر، وأن مدينة الذهب تعتبر نقلة تقنية قوية جدًا، لآنها ستكون لها تأثير على نجاح صناعة الذهب.


ولفت إلي أن المدينة ستكون على مساحة 115 فدان بمدخل العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون بها مدرسة لـ الذهب، وسيكون بها معارض ومصانع محلية وعالمية.


وأشار إلي أن مدينة الذهب ستكون مركزا لـ صناعة الذهب المحلي و العالمي، وأن هذا الأمر من الإنجازات العظيمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف عن أنه مع الرئيس السيسي، سنصل لـ المستويات الأوروبية و الخليجية، في صناعة الذهب. 

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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