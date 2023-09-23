عيار 21 بـ 2215 جنيها.. سعر الذهب في مصر اليوم السبت 23-9-2023

تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الجمعة، بقيمة تتراوح مابين 5 إلى 6 جنيهات في الجرام الواحد، ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .



سعر الذهب دون مصنعية



عيار 24 الأعلى سعرا



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو2531 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 2320 جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 2215 جنيها مقارنة بـ 2220 جنيها خلال التعاملات الصباحية أمس الجمعة.

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم السبت نحو 1899 جنيها .

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 1477 جنيها.

سعر جرام عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم السبت نحو 1266 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم السبت نحو 17720 جنيها.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت نحو 2.5 مليون جنيه.

سعر الذهب في مصر

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية، أمس الجمعة، نحو1927 دولارا لأوقية الذهب.

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

مصر في مرتبة متقدمة

أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي عن شهر سبتمبر الجاري استحواذ مصر على حصة كبيرة من إجمالي احتياطيات الدول العربية من الذهب بإجمالي 125.9 طن.

وذكر التقرير أن الدول المستحوذة على الحصص الأكبر من احتياطيات الدول العربية من الذهب جاءت بالترتيب التالي : السعودية 323.1 طن، لبنان 286.8 طن، الجزائر 173.6 طن، 132.6 طن للعراق، مصر 125.9 طن.