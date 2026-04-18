أيمن غنيم: تنظيم على أعلى مستوى وبكوادر مصرية في بطولة كأس السلاح

أكد الدكتور أيمن غنيم، المدير الإداري بمنتخب مصر للسلاح، أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة البطولات الكبرى، من خلال تنظيم بطولة كأس مصر للسلاح بمشاركة دولية كبيرة وتنظيم احترافي.

خبرة مصرية متجددة في استضافة البطولات

أوضح غنيم خلال صباح الخير يا مصر أن استضافة مصر لهذه البطولة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي امتدادًا لسلسلة من النجاحات التنظيمية السابقة، مشيرًا إلى أن الدولة اعتادت تقديم البطولات بأعلى مستوى من الاحترافية.

وأضاف أن الحدث الحالي يعكس الثقة الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، خاصة في رياضة السلاح التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.

تنظيم داخل صالتي 1 و3 بإشراف فريق تنفيذي متكامل

أشار المدير الإداري إلى أن منافسات البطولة تُقام داخل صالتي 1 و3، وسط تجهيزات متكاملة تضمن سير المنافسات بسلاسة.

وأكد أن الفريق التنفيذي المسؤول عن البطولة يعمل باحترافية عالية، حيث يتم التنسيق بين مختلف اللجان لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق باسم مصر.

إدارة مصرية كاملة بدون أخطاء

شدد غنيم على أن البطولة تُدار بالكامل بأيدٍ مصرية، دون الاستعانة بعناصر خارجية، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر المحلية.

وأوضح أن التنظيم يسير دون أي أخطاء أو تأخيرات منذ انطلاق البطولة، وهو ما لاقى إشادة من الوفود المشاركة.

مشاركة 46 دولة في الحدث

كشف غنيم أن البطولة تشهد مشاركة نحو 46 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس حجم وأهمية الحدث على المستوى الدولي، ويمنح اللاعبين المصريين فرصة قوية للاحتكاك بأفضل المدارس العالمية في اللعبة.

دعوة للجماهير: الحضور مجاني والمدرجات في انتظاركم

اختتم غنيم تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة المنظمة حرصت على إتاحة الحضور الجماهيري مجانًا، بهدف تشجيع الجمهور على دعم اللاعبين.

وقال إن المدرجات مفتوحة للجميع، داعيًا عشاق الرياضة للحضور والاستمتاع بمنافسات قوية في بطولة السلاح، التي تُعد من أبرز الأحداث الرياضية المقامة حاليًا في مصر.