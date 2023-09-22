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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

أسعار الذهب تتراجع
أسعار الذهب تتراجع ختام التعاملات

تراجعت أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة تتراوح مابين 5 إلى 6 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنة بالتعاملات الصباحية.
 

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر فى ختام تعاملات اليوم الجمعة 22 سبتمبر  2023  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .
 

سعر الذهب دون مصنعية
 

عيار 24 الأعلى سعرا
 

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو  2531 جنيه مقارنة 2537 جنيه في التعاملات الصباحية.


سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة نحو 2320 جنيه .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 2215جنيه مقارنة 2220 جنيه في التعاملات الصباحية.

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سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 1899جنيها .

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 1477 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب  عيار 12 الأقل سعرا اليوم الجمعة نحو 1266جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية  اليوم الجمعة نحو 17720 جنيه 

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو  2.5 مليون جنيه

سعر آوقية الذهب

وسجل سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية  مسجلا 1927 دولارلآوقية الذهب.

أختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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