رقم ضخم .. مصر تحتل مكانة كبيرة بين ملوك احتياطي الذهب عالميًا

استحوذت مصر على حصة كبيرة من إجمالي احتياطيات الدول العربية من الذهب بإجمالي 125.5 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.

ذكر تقرير صادر من مجلس عن شهر سبتمبر الجاري، أن الدول المستحوذة على الحصص الأكبر جاءت بالترتيب، السعودية 323.1 طن، ولبنان 286.8 طن، والجزائر 173.6 طن، و132.6 طن للعراق، ومصر 125.9 طن.

الذهب

احتياطي العرب من الذهب

وأفاد بأن ليبيا احتلت المرتبة 36 عالميًا بإجمالي 116.6 طن، تليها قطر في المرتبة 41 عالميًا بإجمالي 96.5 طن، والكويت بالمرتبة 44 عالميًا بإجمالي 97 طنًا، فيما جاءت دولة الإمارات بالمركز 46 عالميًا بإجمالي 74.3 طن، والأردن بالمرتبة 52 عالميًا بإجمالي 43.5 طن.

وأوضح التقرير، أن 5 دول عربية تستحوذ على حصة تقارب 69% من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر، حيث بلغ احتياطي الذهب لدى الدول العربية 1515.1 طن من إجمالي 35664.5 طنًا لدى دول العالم مجتمعة.

وذكر أن الولايات المتحدة تصدرت ترتيب الدول من حيث حيازة الذهب بـ 8133.5 طن دول العالم باحتياطيات الذهب، تليها ألمانيا 3352.6 طن، ثم إيطاليا 2451.8 طن، وفرنسا 2436.9 طن، وروسيا بـ 2329.6 طن

وحسب تقرير سابق لمجلس الذهب العالمي الصادر لشهر ديسمبر من العام المنقضية 2022 لاحتياطات الذهب في البنوك المركزية العالمية،فقد كشف عن مجيء مصر في المرتبة الـ 34 عالميًا.

وكشف تقرير لمجلس الذهب العالمي في مايو 2023 عن ارتفاع احتياطي البنك المركزي من الذهب بنحو 700 كيلو جرام خلال فترة عام انتهت في نهاية مارس الماضي.

وبحسب بيانات التقرير التي صدرت ، فقد وصلت مساهمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 125.7 طن في نهاية مارس الماضي مقابل 125 طنا بنهاية مارس 2022.

ويأتي ذلك بعد أن كانت مصر أكبر مشترٍ للذهب، على مستوى البنوك المركزية، خلال الربع الأول من عام 2022، وهو ما تزامن وقتها مع اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير الماضي، حيث زادت احتياطيات البنك المركزي من الذهب في نفس الشهر فبراير بحوالي 44 طنا بنسبة 54% عن حجم احتياطيه من الذهب في نهاية يناير 2022، وفقا لبيانات سابقة للمجلس.

وذكر التقرير الصادر أن الذهب أصبح يمثل بذلك 25% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري بنهاية مارس الماضي (البالغ وقتها 34.447 مليار دولار) مقابل 19% في نهاية مارس 2022.

وكانت بيانات البنك المركزي، كشفت مؤخرا، عن أن قيمة الذهب في احتياطي النقد الأجنبي لمصر زادت بنحو 624 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بما كانت عليه في نهاية ديسمبر، حيث سجلت في نهاية مارس 7 مليارات و950 مليون دولار (قبل أن تسجل أعلى مستوياتها وتتجاوز مستوى 8 مليارات دولار بنحو 31 مليون دولار في نهاية أبريل).

كما زادت قيمة الذهب في الاحتياطي في نهاية مارس الماضي بذلك بنحو 143 مليون دولار فقط خلال عام مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2022، وفقا لبيانات المركزي.

وكانت هناك توقعات لــ"gold Bullion"، تتوقع بأن يكون أداء الذهب فى 2023 أفضل بكثير من 2022 بسبب زيادة الطلب من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة المحتملة، وهناك 4 عوامل تجعل عام 2023 هو عام الذهب لعل أبرزها الاتجاه من البنوك المركزية لشراء الذهب، ومحدودية المعروض من الذهب من المناجم الجديدة وأسعار الفائدة وضعف الدولار.

الذهب

صادرات مصر من الذهب

وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47% خلال أول 10 أشهر من عام 2022، لتصل إلى 1.326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء.

وصدّرت مصر ذهبًا وحُليّا وأحجارًا كريمة إلى 37 دولة خلال عام 2022، فيما سيطرت كندا على 50.2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.

ونجح منجم السكري خلال العامين الماضيين في إضافة نحو حوالي مليوني أوقية للاحتياطي المعدني، مع استهداف إنتاج ما بين حوالي 450 و480 ألف أوقية خلال 2023، حيث شهد منجم السكري خلال السنوات الأخيرة تنفيذ استكشاف جيوفيزيقي باستعمال تقنيات حديثة لأول مرة في مصر.

ووفقاً لدراسة قام بها المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فأن مصر تحتضن نحو حوالى 270 موقعًا لإنتاج الذهب، بينها حوالي 120 موقعًا ومنجمًا معروفين تم استخراج الذهب منهم قديمًا، وتتوزع إلى 4 قطاعات، ويتم استخراج الذهب بطريقتين، التقليدية الأولى وهي حفر المناجم وتفتيت الصخور اللماعة، والطريقة الثانية وهي الحديثة ويتم خلالها عمل دراسات جيولوجية لمناطق تواجد الذهب في طبقات الأرض الداخلية، وباستخدام آلات ضخمة وكبيرة تقوم بعمل حفر عميقة في هذه المناطق، كما يتم استخراج معدن الذهب بشكله الخام مع الصخور والمعادن الأخرى التي تلتصق فيها، ثم تبدأ عملية تنقيته من الشوائب والمعادن الأخرى الموجودة معه.

وأضافت الدراسة: إنتاج الذهب يتركز بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي، وتنتج مصر الذهب تجاريًا من منجمين رئيسين، منجم السكري الذي يعد أكبر منتج للمعدن الأصفر في مصر حاليًا، ومنجم حمش، وهو منجم فرعوني قديم يقع في الصحراء الشرقية وتديره شركة حمش مصر لمناجم الذهب، والجدير بالذكر أن إنتاج منجم السكري بلغ منذ بداية العمل فيه في عام 2009 وحتى نهاية فبراير الماضي من العام الجاري حوالي 5.2 ملايين أوقية، بالإضافة إلى حجم إيرادات كبير تجاوز حوالي 7.5 مليارات دولار وذلك منذ بدء الإنتاج في عام 2009.

وتم إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات كتجارب تشغيل مبدئية في يناير 2023، وكشف تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة ويتضمن احتمالات مرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف.

وبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 جرام فى الطـــن، ويعد الكشف الذى تحقق بمنطقة إيقات واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، فى ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار.

وكذلك تم بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، في مارس 2023 و الذي تقدر احتياطياته بحوإلي 1.2 مليون أوقية من الذهب، فيما تبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95%، وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.