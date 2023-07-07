قفزة كبيرة في احتياطيات الذهب المصري.. اعرف وصلت كم وتأثيرها على لأسعار

تعمل مصر جاهدة لتطوير قطاع التعدين باعتباره قطاع جاذب للاستثمارات وقادر على المساهمة بقوة في الناتج القومي، حيث تمتلك مصر لمناطق تعدينية بالغة الأهمية فى منطقة الصحراء الشرقية .

قفزة كبيرة بإنتاج الذهب

وفقاً لمصادر فقد أعلنت الحكومة عن نيتها إقامة 6 مجمعات تضم المطاحن التي تستخرج الذهب المنتشرة في الصحراء الشرقية في ظل سعي مصر لزيادة كميات الذهب الوارد إليها محلياً.

وستقوم شركة شلاتين للثروة المعدنية التابعة للحكومة بالعمل على إنشاء هذه المجمعات من أجل تجميع ومساعدة الشركات والأفراد على زيادة إنتاجية الذهب المورد إلى الحكومة.

يذكر أن شركة شلاتين، قد سلمت إلى البنك المركزي المصري 240 كيلو جرامات من الذهب خلال أول أربعة أشهر من عام 2023، وكانت قد وردت للمركزي 629 كيلو جرامًا من الذهب في 2022، و268 كيلو جرامًا في 2021.

وأظهرت آخر إحصائية لمجلس الذهب العالمي، أن مصر تقوم بإنتاج 15.8 طن من الذهب سنوياً، وتعمل على زيادة جهودها واستثماراتها في قطاع تعدين الذهب بشكل خاص، وتستهدف استثمار ما يصل إلى مليار دولار في قطاع التعدين حتى عام 2030.

وصنف مجلس الذهب العالمي في فبراير 2023، مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام المنقضي.

وشهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضي، وتمت إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلو تقريبا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن.

ووفقاً للتقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنك المركزي المصري كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس.

مليوني أوقية للاحتياطي

وكانت قد ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنسبة 47% خلال أول 10 أشهر من عام 2022، لتصل إلى 1.326 مليار دولار في مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 وفق ما أعلنه تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء.

وكانت قد صدرت مصر ذهباً وحلياً وأحجاراً كريمة إلى 37 دولة خلال عام 2022، فيما سيطرت كندا على 50.2% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة بقيمة 666 مليون دولار في مقابل 500 مليون دولار بنمو 33%.

وحسب دراسة قام بها المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فأن مصر تحتضن نحو حوالى 270 موقعًا لإنتاج الذهب، بينها حوالي 120 موقعًا ومنجمًا معروفين تم استخراج الذهب منهم قديمًا، وتتوزع إلى 4 قطاعات.

ويتم استخراج الذهب بطريقتين، التقليدية الأولى وهي حفر المناجم وتفتيت الصخور اللماعة، والطريقة الثانية وهي الحديثة ويتم خلالها عمل دراسات جيولوجية لمناطق تواجد الذهب في طبقات الأرض الداخلية، وباستخدام آلات ضخمة وكبيرة تقوم بعمل حفر عميقة في هذه المناطق.

كما يتم استخراج معدن الذهب بشكله الخام مع الصخور والمعادن الأخرى التي تلتصق فيها، ثم تبدأ عملية تنقيته من الشوائب والمعادن الأخرى الموجودة معه.

وأضافت الدراسة: إنتاج الذهب يتركز بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي، وتنتج مصر الذهب تجاريًا من منجمين رئيسين، منجم السكري الذي يعد أكبر منتج للمعدن الأصفر في مصر حاليًا، ومنجم حمش، وهو منجم فرعوني قديم يقع في الصحراء الشرقية وتديره شركة حمش مصر لمناجم الذهب.

والجدير بالذكر أن إنتاج منجم السكري بلغ منذ بداية العمل فيه في عام 2009 وحتى نهاية فبراير الماضي من العام الجاري حوالي 5.2 ملايين أوقية، بالإضافة إلى حجم إيرادات كبير تجاوز حوالي 7.5 مليارات دولار وذلك منذ بدء الإنتاج في عام 2009.

1.2 مليون أوقية ذهب

وهنا يجب الإشارة إلى نجاح منجم السكري خلال العامين الماضيين في إضافة نحو حوالي مليوني أوقية للاحتياطي المعدني، مع استهداف إنتاج ما بين حوالي 450 و480 ألف أوقية خلال 2023، حيث شهد منجم السكري خلال السنوات الأخيرة تنفيذ استكشاف جيوفيزيقي باستعمال تقنيات حديثة لأول مرة في مصر.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنتاج أول سبيكة ذهب من منجم إيقات كتجارب تشغيل مبدئية في يناير 2023، يذكر أن كشف إيقات التجاري للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية تم تحقيقه بجهود مصرية خالصة ويتضمن احتمالات مرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف.

وبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 جرام فى الطـــن، ويعد الكشف الذى تحقق بمنطقة إيقات واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، فى ظل وجود احتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار.

كما يعد نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب وبذلك تكون إيقات ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعـــادن المــصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكـــري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.

وتم في مارس 2023 بدء تجارب تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، والذي يأت تتويجاً للخطة الطموح التي تم وضعها لبدء الإنتاج مبكراً منه في ظل ما يتميز به الموقع، الذي تقدر احتياطياته بحوإلي 1.2 مليون أوقية من الذهب، فيما تبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95%، وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.

وحسب ما قاله المهندس طارق الملا وزير البترول، حينها، فأن الموقع يتميز بأنه استثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعأوناً مثمراً مع القطاع الخاص المصري، لافتاً إلى أنه تم تكوين شركة إيقات لمناجم الذهب بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين القائم بالأعمال في منطقة الكشف.

ومن ثم تم البدء فى العمل على إقامة تسهيلات وبنية تحتية ذات كفاءة عالية والتشغيل من خلال مجموعة من الشباب المصري ذوو المهارات والخبرات ضمن منظومة تضم معهم بعض الخبراء العالميين المتخصصين، وذلك يضاف إلى الخطوات الهامة التي يحققها ملف التعدين.