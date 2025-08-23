قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
أخبار البلد

ثانوية عامة أم بكالوريا؟ .. 10 نصائح تربوية لتسهيل الإختيار على الطلاب

صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك عدة عوامل يمكنها أن تسهل على أولياء الأمور والطلاب الاختيار بين الثانوية العامة والبكالوريا في العام الدراسي القادم  ، وهذه العوامل تتمثل فيما يلي :

  • الإيمان بأن دخول الطالب الثانوية العامة أو البكالوريا لن يضمن له النجاح التلقائي ، فالنجاح والتفوق يتطلب اجتهاد الطالب طوال سنوات الدراسة سواء في الثانوية العامة أو البكالوريا بل وما قبلها
  • لا يجب أن يتم التعامل مع مناهج ومواد الثانوية العامة على أنها تقليدية ومعروفة ولها امتحانات سابقة ، لإن الامتحانات كل عام تأتي بأفكار جديدة في جميع الاحوال
  • لو الطالب متوسط أو ضعيف التحصيل فإن اختيار الثانوية العامة له قد لا يكون هو الاختيار المناسب
  • لو الطالب مستواه التحصيلي عالي أو متفوق، فسيتفوق سواء في الثانوية العامة أو البكالوريا ولكن البكالوريا تتضمن فرصا أفضل له
  • لو الطالب هدفه كلية الألسن ؛ فإن فرص التحاقه بها في البكالوريا أضعف وفي الثانوية العامة أفضل
  • لو الطالب يعاني من قلق الامتحانات المفرط أو أمراض مزمنة فإن الثانوية العامة قد لا تكون الإختيار الأفضل له لوجود فرصة واحدة له في الامتحانات عكس البكالوريا
  • لو الطالب مهتم بالبرمجة والتكنولوجيا فإن مسار الهندسة في البكالوريا هو الأنسب له
  • لو الطالب مجتهد ولديه ثبات انفعالي ولا يعاني من قلق الامتحانات فالثانوية العامة ستكون الأفضل له مع الوضع في الاعتبار مخاطر تعرضه لظروف طارئة أثناء فترة الامتحانات ذات الفرصة الواحدة
  • لو الطالب يحب التجارة والأرقام بعيدا عن دراسة المواد العلمية أو الرياضية أو الأدبية فإن مسار الأعمال في البكالوريا هو الأحسن له
  • لو الطالب مهتم باللغات وكلياتها فإن الثانوية العامة هي الأحسن له .. ولو الطالب هدفه دخول كلية التجارة وميوله أدبية فالأفضل الثانوية العامة

التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، كل ما تم تداوله حول إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية، مؤكدة أنه أمر عاري تماما عن الصحة

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أكدنا مرارا على أن القانون يكفل للطالب حق الإختيار بين نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وينحصر دور المدرسة في التوعية وتوضيح تفاصيل كل نظام على أن يختار الطالب النظام المناسب له.

