التضامن: ورش عمل تدريبية للميسرات بمركزي استقبال أطفال العاملين بالعاصمة الإدارية

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنظيم الوزارة ورش عمل تدريبية للميسرات العاملات بمركزي استقبال أطفال العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والعدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد المحطة الأخيرة للمرحلة الأولي لتدريب الميسرات داخل دور الحضانات بالتعاون مع مؤسسة سيف إيجيبت لتنفيذ برنامج "درع سيف للمؤسسات التربوية والتعليمية" لحماية الأطفال داخل دور الحضانة وداخل المؤسسات التربوية والتعليمية.

ويهدف التدريب إلى بناء بيئات آمنة وداعمة للأطفال، من خلال تدريب العاملين ومقدمي الرعاية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية على مهارات الكشف المبكر والتعامل مع حالات العنف والإساءة، وتعزيز ممارسات الحماية والرعاية المتكاملة للأطفال

وشملت المرحلة الأولي من البرنامج تدريب ما يقرب من 101 ميسرة فى 50 حضانة بمحافظة القاهرة (حي  الأسمرات والعاصمة الإدارية) ومحافظة القليوبية (مدينة العبور) ومحافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر).

ويستهدف  البرنامج تدريب الميسرات على إكساب الأطفال المهارات الاجتماعية ودعم نموذج الحضانة الآمنة التى تتبنى مفهوم  المشاركة والتعاون وتمكن الطفل من مهارات التعبير عن نفسه وبناء الصداقات.

ويتضمن التدريب، على مدى أيام عمله، عددًا من المحاور المهمة من الاحتياجات النفسية للأطفال ،التنمر، تعزيز الرفاه النفسي لمقدمي الرعاية، ومن المستهدف أن تشهد الفترة المقبلة التوسع فى تنفيذ البرنامج بعدد من المحافظات، دعمًا للجهود فى ملف تنمية الطفولة.

