رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج

محافظات

أعلن قطاع العجمي رفع الراية الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل، وذلك بعد تقارير مفتشي الشواطئ التي أكدت تعرض المنطقة لاضطراب شديد في حركة الأمواج وارتفاعها، بما يشكل خطورة على حياة المصطافين.

جاء ذلك بناء على تعليمات العميد أحمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حيث تم إخطار كافة الشواطئ بضرورة منع نزول الرواد إلى مياه البحر بشكل كامل، في إطار الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأكدت الإدارة أن الشواطئ ستظل مفتوحة لاستقبال المواطنين على الرمال فقط، مع التشديد على حظر النزول إلى البحر حتى إشعار آخر، مشددة على ضرورة الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ الموجودين بالشواطئ والتعاون معهم.

وناشدت الإدارة الرواد بالاستمتاع بأجواء الشاطئ من خلال الجلوس على الرمال وقضاء وقت آمن مع أسرهم، مؤكدة أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات دائمًا.

