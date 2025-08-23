القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من دير البلح، إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يشهد توسعًا ملحوظًا، موضحًا أن الغارات الأخيرة طالت مختلف أحياء ومحافظات القطاع، بما فيها منطقة المواصي التي سبق أن ادعى الاحتلال أنها منطقة آمنة وطالب الفلسطينيين بالنزوح إليها.

وأشار «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت خيمة في منطقة المواصي، ما نتج عنها سقوط عدد كبير من المصابين وارتقاء عدد من الشهداء، وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة ذاتها فجر اليوم، مما أدى إلى استشهاد نحو 15 مدنيًا بينهم 6 أطفال وعدد من النساء.

وتابع: «في المحافظة الوسطى، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على منازل في مدينة دير البلح، نتج عنها استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة»، موضحًا أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف المناطق الشرقية لمخيم البريج شرق المحافظة الوسطى، وأسفر القصف عن سقوط 3 شهداء آخرين.

وشدد على أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة تطال حتى المناطق التي حددها الاحتلال كـ«مناطق آمنة»، الأمر الذي يزيد من المأساة الإنسانية في القطاع ويزيد حصيلة الضحايا اليومية.