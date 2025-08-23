قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
توك شو

القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج

صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من دير البلح، إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يشهد توسعًا ملحوظًا، موضحًا أن الغارات الأخيرة طالت مختلف أحياء ومحافظات القطاع، بما فيها منطقة المواصي التي سبق أن ادعى الاحتلال أنها منطقة آمنة وطالب الفلسطينيين بالنزوح إليها.

وأشار «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت خيمة في منطقة المواصي، ما نتج عنها سقوط عدد كبير من المصابين وارتقاء عدد من الشهداء، وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة ذاتها فجر اليوم، مما أدى إلى استشهاد نحو 15 مدنيًا بينهم 6 أطفال وعدد من النساء.

وتابع: «في المحافظة الوسطى، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على منازل في مدينة دير البلح، نتج عنها استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة»، موضحًا أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف المناطق الشرقية لمخيم البريج شرق المحافظة الوسطى، وأسفر القصف عن سقوط 3 شهداء آخرين.

وشدد على أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة تطال حتى المناطق التي حددها الاحتلال كـ«مناطق آمنة»، الأمر الذي يزيد من المأساة الإنسانية في القطاع ويزيد حصيلة الضحايا اليومية.

التصعيد الإسرائيلي قطاع غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي

