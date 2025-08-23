محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

أثار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة من الجدل بعد إعلان عودة شيرين لحسام حبيب من جديد، بعد رحلة قضايا في المحاكم بين الطرفين، وتصدرت القصة اهتمام جمهور السوشيال ميديا؛ بعد الطلاق، والعودة، ثم الطلاق مرة أخرى.

وفور انتشار الخبر، تعجب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء تتحدث عن عودة شيرين لزوجها السابق حسام حبيب، بعد الخلافات العديدة التي حدثت بينهما وأسفرت عن الطلاق.

أعلن المحامي ياسر قنطوش، وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، تنحيه عن الدفاع عنها؛ بعد عودتها للفنان حسام حبيب، موجها استغاثة لوزير الثقافة؛ لمحاولة إنقاذها.

وأكد المحامي ياسر قنطوش، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب طلبت التصالح في جميع القضايا المرفوعة ضد طليقها الفنان حسام حبيب؛ بعد عودتها إليه.

ناشد المحامي ياسر قنطوش وزير الثقافة ونقابة الموسيقيين التدخل لإنقاذ شيرين عبد الوهاب بعد عودتها لحسام حبيب.

