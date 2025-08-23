10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟

تشهد العديد من المدن العربية حالة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث جاءت 10 مدن عربية ضمن قائمة 15 مدينة هي الأعلى حرارة على مستوى العالم.

10 مدن ومناطق عربية ضمن قائمة 15 مدينة الأعلى حرارة على مستوى العالم

كشف موقع "إلدورادو ويذر" المتخصص في رصد درجات الحرارة، أن عشر مدن ومناطق عربية جاءت ضمن قائمة 15 مدينة هي الأعلى حرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب التقرير، تصدر مطار الكويت الدولي القائمة بدرجة حرارة بلغت 48.1 مئوية، مسجلاً أعلى معدل حراري على مستوى العالم أول أمس الخميس.

مدينة أدرار الجزائرية

وجاءت مدينة أدرار الجزائرية في المرتبة الثانية عربيا والثالثة عالميا بعد أن سجلت 45.7 درجة مئوية، فيما شهدت الجزائر أربع مناطق أخرى ارتفاعا ملحوظاً في الحرارة، وهي: حاسي مسعود وعين صالح (45.1 مئوية لكل منهما) إضافة إلى تقرت (44.9 مئوية).

ثلاث مدن سعودية ضمن القائمة

أما في السعودية، فقد دخلت ثلاث مدن ضمن القائمة، أبرزها القيصومة التي حلت في المركز التاسع عالمياً بـ 45.2 مئوية، تلتها وادي الدواسر في المرتبة الثانية عشرة بـ 45 مئوية، ثم المدينة المنورة التي جاءت في المركز الرابع عشر بـ 44.8 مئوية.

مدنين التونسية في المركز الثامن

كما برزت مدنين التونسية في المركز الثامن بدرجة حرارة بلغت 45.3 مئوية، إضافة إلى مطار قابس الذي جاء في المركز الخامس عشر بـ 44.5 مئوية.

الدول العربية تستحوذ علي النصيب الأكبر فى القائمة

وبذلك، استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من القائمة، ما يعكس شدة الموجات الحارة التي تشهدها المنطقة في ظل التغيرات المناخية العالمية.