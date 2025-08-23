تموين بلبيس: ضبط مصنع أعلاف حيوانية ملوثة ومجهولة المصدر

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والجهات الرقابية، و رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي إطار تنفيذ تكليفات محافظ الشرقية، أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة برئاسة المهندس أحمد محمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة بلبيس حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (١٨٩٤٩) لعام ٢٠٢٥م جنح مركز شرطة بلبيس ضد المديرالمسؤول عن مصنع لصناعة وتجارة خامات أعلاف حيوانية بناحية المنطقة الصناعية بجمعية المهندسين العرب بالزوامل ، مركز بلبيس لمخالفته إشتراطات وبنود الرخصة الصادرة له من البيئة وكذلك لحيازته وإنتاجه وتخزينه أعلاف حيوانية ملوثة وكذلك غير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش.

وتم التحفظ على كمية قدرها (١٠طن) من عظام حيوانات مختلفة مجهولة المصدر + كمية قدرها (٥ طن) خليط زوائد اقماح معبأة فى شكاير بإجمالي مضبوطات قدرها (١٥طن).

وتم تحرير محاضر أرقام (١٨٩٥٠) ، (١٨٩٥١),(١٨٩٥٢) جنح مركز شرطة بلبيس لعام٢٠٢٥ ضد المسؤولين عن محلات بيع مواد غذائية بناحية أنشاص الرمل ، مركز بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية أثناء التفتيش.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير المحاضر اللازمة ، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.