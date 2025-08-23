حركة تغييرات داخل مطارات الصعيد وسيناء

شهدت عدد من المطارات المصرية حركة تغييرات واسعة، على مستوى المديرين ومباني الركاب، لتشمل تحديدًا مطارات الصعيد وسيناء ومطار بورسعيد أيضا.

حركة تغييرات داخل مطارات الصعيد

بحسب القرارات الصادرة من الشركة المصرية للمطارات برئاسة اللواء وائل النشار، تم تكليف اللواء طيار أسامة صابر عبدالرحمن بتولى منصب مدير مطار سوهاج بدلا من مطار الأقصر.

وتم تكليف الطيار شريف صلاح الدين عبدالناصر، للقيام بأعمال وظيفة مدير أسوان الدولي، وتكليف الطيار أحمد محمد الباز للقيام بأعمال مدير مطار البردويل.

شملت قرارات الشركة المصرية للمطارات أيضا، تعيين الطيار سمير محمد علي، نائبا لمدير مطار شرم الشيخ، فيما تم تعيين الطيار ياسر كامل السيد، مستشارا لرئيس مجلس الإدارة لمطارات سيناء.

قيادات جديدة بمطارات الصعيد وسيناء

تم تكليف الملاح زين العابدين أحمد، للقيام بوظيفة مدير مبنى الركاب بمطار شرم الشيخ، وتكليف الطيار أشرف محمد خلف للقيام بأعمال وظيفة مدير مطار الأقصر. فيما تم تكليف الطيار أمجد محمد الأنور، للقيام بأعمال وظيفة مدير مطار بورسعيد.

أيضا تم تكليف الطيار أحمد حسن محمد بوظيفة كبير أخصائيين تأمين سلامة طيران بقطاع المطارات بمقر الشركة.