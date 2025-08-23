قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم

قال إسلام جابر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، أن محمود علاء مدافع الأبيض "اتظلم" بسبب نهائي القرن وقصة "الأسيست" في هدف محمد مجدي "أفشة"، مؤكدًا أنه ليس هناك لاعب يريد أن يخطىء، وأن الخطأ لو حدث فهو خطأ جماعي مثلما يكون تسجيل الأهداف، مشددًا: ربما تغير الأمر لو كان طارق حامد هو المتواجد مكان أشرف بن شرقي.

وتابع "جابر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: توقيت الهدف كان صعبًا ولم يكن هناك وقت للتعويض، بعد عودة لاعبي الأهلي من الاحتفالات لم تكن هناك كرة، بل كانت الدقائق المتبقية كلها ضرب وتشليت حتى صافرة الحكم.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: بعد دخول الكرة مرمى أبو جبل حصلت حالة من الصدمة والجميع وضع وجهه في الأرض، وقتها قولت لنفسي: ياريت كرة حسين الشحات كانت دخلت، كان هيبقى عندنا وقت للتعويض لأننا كنا الأفضل في مجمل المباراة، متابعًا: عمري ما عيطت بعد الخسارة في مباراة كرة قدم سوى في تلك المرة.

وواصل لاعب الزمالك السابق: سيراميكا كليوباترا سيكون الحصان الأسود للدوري هذا الموسم، والثنائي عبد الله السعيد وزيزو هما الأفضل في الموسم الماضي.

واستكمل إسلام جابر حديثه: حزنت لاعتزال شيكابالا، لإنه المتعة بالنسبة لي، وفي رأيي كان قادرًا على الاستمرار لموسمين قادمين، مضيفًا: عندي طموح الانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسن، فهو يمنح فرص ذهبية لكل المجتهدين في كل الفرق.

وأنهى حديثه: أتمنى تقديم موسم جيد يليق باسم نادي المقاولون العرب وبأسمائنا، وأن ننهي الموسم ضمن السبعة الكبار، قادرون على المنافسة رغم صعوبتها، المهم نصدق أننا نستطيع.

