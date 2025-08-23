إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي

أكد إسلام جابر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، أنه راضي عن مشواره الكروي بشكل عام حتى الآن وتجربته مع الزمالك بشكل خاص، مشددًا على أنه ليس نادمًا على عدم الانتقال إلى بيراميدز أو الأهلي وقت تواجده ضمن صفوف فريق الداخلية.

وتابع "جابر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: اخترت تجربة المقاولون العرب لأنه نادي كبير له تاريخ في الكرة المصرية، وأنه قادر على المنافسة والتواجد ضمن الكبار هذا الموسم، مضيفًا: بدأت مشواري الكروي في مصر للمقاصة ثم الداخلية والزمالك ثم البنك الأهلي وسموحة وأخيرًا المقاولون العرب هذا الموسم.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: مفاوضاتي مع بيراميدز والأهلي لم تكتمل، وانضميت للزمالك مطلع موسم 2019-2020، وتجربتي مع الزمالك هي الأفضل في مسيرتي الكروية، متابعًا: الأهلي والزمالك إضافة كبيرة لأي لاعب في مصر، والأبيض كبر اسمي وعرف الناس مين إسلام جابر، الجيل وقتها كان أحد أفضل أجيال الزمالك، وحققنا 6 بطولات في 3 سنوات.

واختتم لاعب الزمالك السابق حديثه: كنت محظوظًا بالتدرب تحت قيادة الثلاثي كارتيرون وباتشيكو وفيريرا، والصربي ميتشو كان علامة استفهام كبيرة خصوصًا بعد قصة "مرضه بالسرطان" وكان لابد من رحيله، كارتيرون كان الأفضل والأقرب لي بسبب تعامله النفسي المثالي مع اللاعبين، أما باتشيكو فكانت له شخصية قوية للغاية وكان صارمًا في تعاملاته مع اللاعبين الكبار، بينما فيريرا فهو واحد من أفضل المدربين في تاريخ الكرة المصرية، تعلمنا على يديه أشياء جديدة علينا وكنا الفريق الأقوى في مصر، وحصدنا بطولات بمجموعة من الشباب أبرزهم حسام عبد المجيد وسيد نيمار وسيف فاروق جعفر.