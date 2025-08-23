لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة..صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة اليوم.

وكتب شوبير عبر فيسبوك:"لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة".

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري.

وبذلك، رفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، بينما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري.