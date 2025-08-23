مرموش أساسيًا إلى جانب هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي ضد توتنهام

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهد التشكيل مفاجأة بتواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا في خط الهجوم، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي ريان شرقي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريان آيت نوري – روبن دياز – جون ستونز – ريكو لويس

خط الوسط: تيون كوبمينرز رايندرز – أليكسيس جونزاليس – ريان شرقي

خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – أوسكار بوب.

وفي المقابل، أعلن توتنهام تشكيلته للمباراة والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ميكي فان دي فين – جيد سبينس

خط الوسط: رودريجو بينتانكور – جواو بالينيا – باب سار

خط الهجوم قدوس – ريتشارليسون – جونسون.

