رفع الراية الحمراء على شواطئ العجمي بسبب اضطراب الأمواج
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالاسكندرية
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
رياضة

مرموش أساسيًا إلى جانب هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي ضد توتنهام

إسراء أشرف

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهد التشكيل مفاجأة بتواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيًا في خط الهجوم، إلى جانب النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي ريان شرقي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريان آيت نوري – روبن دياز – جون ستونز – ريكو لويس

خط الوسط: تيون كوبمينرز رايندرز – أليكسيس جونزاليس – ريان شرقي

خط الهجوم: عمر مرموش – إيرلينج هالاند – أوسكار بوب.

وفي المقابل، أعلن توتنهام تشكيلته للمباراة والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوجليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ميكي فان دي فين – جيد سبينس

خط الوسط: رودريجو بينتانكور – جواو بالينيا – باب سار

خط الهجوم قدوس – ريتشارليسون – جونسون.
 

