رياضة

نجم الزمالك السابق يستعيد ذكرياته: كنا الأفضل في نهائي القرن

ياسمين تيسير

أكد إسلام جابر لاعب المقاولون العرب الحالي والزمالك السابق، أن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020 شهد ظروفًا هي الأصعب في مسيرته الكروية، بعدما اضطر الجهاز الفني بقيادة باتشيكو لمشاركته كظهير أيسر وليس لاعب في وسط الملعب يوم المباراة.

وتابع "جابر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الظروف كانت صعبة قبل المباراة، كنا نشعر أننا الأفضل على كل المستويات فنيًا ونفسيًا، انتصرنا على الأهلي بالثلاثة في آخر مواجهة بالدوري، تخطينا عقبة الرجاء المغربي في نصف النهائي، لكن ما حدث قبل المباراة بعد إصابة الثلاثي محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة ويوسف أوباما بفيروس كورونا وعدم وجود أي لاعب أعسر سوي مصطفى فتحي وأنا، عقد كل الأمور، لذلك اضطر باتشيكو لاختياري للعب كظهير أيسر وأنا لم ألعبها مع الزمالك مطلقًا.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: كنا الأفضل في مباراة نهائي القرن والنتيجة النهائية لم تعكس سير المباراة الحقيقي، راضي عن أدائي في المباراة باستثناء أول 5 دقائق بسبب خطأ هدف السولية، لكن ليس من المنطقي أن يتحمل لاعب بمفرده خطأ هدف، فالمسؤولية جماعية.

وواصل لاعب الزمالك السابق: أنا وحسين الشحات أصدقاء منذ تزاملنا في نادي مصر للمقاصة، تحدثنا قبل المباراة وتمنينا التوفيق لبعضنا، لكن مع بدايتها كنا أكثر تركيزًا بسبب أهمية المباراة للناديين والجماهير، الجميع كان مشدودًا والأجواء كانت صعبة، وكلانا كان يبحث عن الفوز والتتويج باللقب.

واختتم إسلام جابر حديثه: محمود علاء قال لي "هنكسب الماتش ده" بعد اصطدام كرة حسين الشحات بالعارضة، لكنه عاد بعد ضياع كرة زيزو وقال لي: ألعب وركز في الماتش وربنا يعمل اللي فيه الخير.

