برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
خطر متصاعد.. الحر القاتل يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم
وزير خارجية النرويج: غزة تعاني من مجاعة قاتلة وكارثة إنسانية هائلة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
الاحتلال الإسرائيلي يصدر 60 ألف أمر تجنيد ضمن عملية "عربات جدعون 2"
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
تكساس تعتمد خريطة انتخابية تهدف لإحكام قبضة ترامب على الكونجرس
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
ليلة نارية.. روسيا تمطر أوكرانيا بالطائرات المسيرة من 4 اتجاهات
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

مي حلمي تخطف الانظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

مي حلمي
مي حلمي
باسنتي ناجي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” من إيطاليا.

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وملفتة، مرتدية فستانا باللون البيبي بلو  الحمالات.

ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفلير الشفايف وبإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وتتميز مى حلمى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

مي حلمي نجوم الفن الفنانة مي حلمي

