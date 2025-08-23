قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

موعد صرف المرتبات
موعد صرف المرتبات
محمد يحيي

تعتزم حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 5 أيام متصلة صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة لكل العاملين بالدولة.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية بإعتبارها الجهة المعنية بعمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس 2025، إنه من المقرر تفعيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف الحد الأدني للأجور بخلاف العلاوات الاستثنائية والدورية للفئات المستهدفة بالجهات الحكومية بما لا يقل عن 7آلاف جنيه شهريا.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

الفئات المستفيدة من قرارات صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

من المقرر أن يصرف الموظفون بالحكومة بالهيئات الخدمية والاقتصادية والمحلية الخاضعة للموازنة العامة ومن في حكمهم وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة ؛ مرتبات شهر أغسطس 2025.

وحسبما اعلنت وزارة المالية فإن أكير من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف مرتبات موظفيها في الفترة من 24 حتي 28 من أغسطس الجاري لكل العاملين وبحسب جداول استحقاقات الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر مايو

ثاني مرتب في السنة المالية الجديدة

مع صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 سيكون بذلك ثاني راتب شهري يتم صرفه للموظفين بالدولة ومن في حكمهم؛ خلال السنة المالية 2025/2026 الجديدة، ضمن توجهات القيادة السياسية بتبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الاداري والحكومي.مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس 2025

وفقا لتقرير وزارة المالية والذي يتضمن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، اعتبارا من الأحد الموافق 24 أغسطس المقبل ولمدة 5 أيام متصلة وتحديدا من الفترة 24 حتى 28 من نفس الشهر.

التنسيق مع الجهاز المصرفي لتيسير صرف مرتبات أغسطس 2025

ونسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري في عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس 2025؛ بحيث يقوم أكثر من 15 بنكا حكوميا وخاصا قد تعاقدت مع ما يقارب من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في الحكومة؛ لصرف مرتبات موظفيها.

مرتبات-معاشات-زياده الحد الادني للاجور

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025

وتسعى تلك الاجراءات حسبما كشفته تقارير خاصة لـ صدي البلد، عن وجود توجهات من القيادة السياسية بالعمل قدما على تسريع وتيرة الشمول المالي والانتقال لمجتمع لا نقدي بالإضافة لتلبية احتياجات الموظفين وإنجاز عمليات صرف المرتبات إلكترونيا للتسهيل على أسر العاملين بالدولة وتقليل الزحام علي مكاتب الصرف بكل وزارة وجهة حكومية أو الفروع البنكية المختلفة خصوصا في أوقات الذروة.

زيادة المرتبات

تستهدف تلك الاجراءات تسهيل عمليات تمكين الموظفين بالدولة من اتاحة مرتباتهم بأنفسهم عبر حساباتهم المصرفية وكروت الـ ATM فور تحويل الراتب الشهري علي الحساب الخاص بكل موظف يعمل بالدولة دون التقييد بالذهاب للفرع البنكي أو شباك الصراف بجهة عمله لتقاضي راتب بالتزامن مع مواعيد العطلات الرسمية والإجازات وغيرها.

مرتبات العاملين بالدولة عن شهر أغسطس 2025 صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 مرتبات شهر أغسطس 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

بدون تذكرة ورقية.. طريقة حجز تذاكر القطارات من المنزل بخطوة واحدة

الزمالك

حقيقية فتح النائب العام تحقيقات مع مجلس إدارة الزمالك في إهدار المال العام

الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 في مصر

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

وائل جمعة

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب إفريقي

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يستانف تدريباته غدا استعدادًا لمواجهة فاركو

محمد الشناوي

هاني رمزي يكشف موقف محمد الشناوي من المشاركة أمام غزل المحلة

الدرديري

الدردير:المقارنة بين زيزو وخوان ألفينا البرازيلي مبكرة جدا

بالصور

شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

استغلي انخفاض سعره.. طريقة عمل مربى الليمون الأضاليا

الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا
الليمون الأضاليا

ألم الظهر وتعب مستمر.. علامات ارتفاع الكوليسترول عند النساء

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو
طريقة سلق الذرة مثل المعلبات الجاهزة بمذاق حلو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد