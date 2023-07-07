استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية فى بنوك مصر ..الذهب عيار 21 يسجل 2170 جنيها

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.85 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 39.54 جنيه للبيع

اليورو يسجل 33.71جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.25 جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.42 جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.76 جنيه

استقرار الذهب ..عيار 21 يسجل 2170جنيها



ينشر موقع "صدى البلد "من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل العملات الأجنبية والعربية الذهب.

أسعار العملات الأجنبية خلال أسبوع



تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية للشهر الرابع علي التوالي .

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 وفقا لأخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي .

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع



سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلة 33.31جنيه للشراء و 33.62جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الجمعة 38.97جنيه للشراء و 39.42جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.17جنيه للشراء و34.46جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.31جنيه للشراء و33.59جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 39.02جنيه للشراء و39.42جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 34.19جنيه للشراء و34.46جنيه للبيع .



أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 33.57جنيه للشراء و33.71 جنيه للبيع .

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الجمعة عند 39.38جنيه للشراء و 39.54جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.52جنيه للشراء و34.67جنيه للبيع

أسعار العملات العربية



استقرت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الاسبوع الماضي

وسجلت العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.41جنيه للشراء و 100.36جنيه للبيع .



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية خلال تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.14جنيه للشراء و 100.39جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.32جنيه للشراء و 100.76جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.



أسعار الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2480 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2273جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2170 جنيهًا



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1860جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1447جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 124.جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17360جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة2.4مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1916دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.