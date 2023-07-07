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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة 7-7-2023

صدى البلد

استقرت أسعار العملات العربية في البنوك العاملة في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

 

أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.39جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالاتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.14جنيه للشراء و 100.39جنيه للبيع .


واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

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34.8 مليار دولار.. قفزة في احتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس


أسعار العملات العربية في بنك مصر


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة في بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.14جنيه للشراء و 100.39جنيه للبيع .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية في البنك المركزي


وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.32جنيه للشراء و 100.76جنيه للبيع . 

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو  8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

العملات العربية الريال السعودى الدرهم الاماراتى الدينار الكويتي اليوم الجمعة

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