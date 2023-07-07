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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار مستقر.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة

الدولار
الدولار

قدمت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الجمعة 7 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

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تعرف على سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 6-7-2023

وقد شهد الدولار استقرار في الأسعار، وأن الفترة الأخيرة يسجل الدولار 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

 

سعر الدولار اليوم 

 

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو 33.70 جنيه للبيع،33.59  جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.51  جنيه للبيع، و39.38 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء.

 

 

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