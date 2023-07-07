عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

صدى البلد

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم،الجمعة، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

سعر الدولار

وعالميا ارتفع سعر الدولار على نطاق واسع الخميس، بعد صدور محضر اجتماع السياسة الأخير للفيدرالي الأمريكي والذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وفي آسيا، اقترب الين من مستوى 145 الرئيسي مقابل الدولار، وهو المستوى الذي استدعى تدخل السلطات اليابانية في سبتمبر الماضي، في حين يواصل التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين الضغط على اليوان.

وزاد الين بأكثر من 0.2% إلى 144.30 مقابل الدولار، إذ أدت المخاوف حيال تدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم العملة لكبح انخفاضها. 

ولامس اليورو أدنى مستوى في أسبوع عند 1.0843 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني 0.08 إلى 1.26925 دولار. 

وارتفع مؤشر الدولار 0.04% إلى 103.38. 

وتراجع الدولار الأسترالي 0.04% إلى 0.6651 دولار، بعد أن انخفض بأكثر من 0.5% في الجلسة السابقة عقب مسح للقطاع الخاص أظهر زيادة نشاط الخدمات في الصين بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي ، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعا ما بين 12 - 10 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر 33.31 جنيه للشراء، 33.49  جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل اليورو 33.42 جنيه للشراء، و 33.61 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.54 جنيه للشراء، و33.66 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 2 - 3 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي ومصر سجل الإسترليني 39.02 جنيه للشراء، و39.21 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني استقرارا 39.14 جنيه للشراء، و39.34 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الحنيه المصري 39.13 جنيه للشراء، و39.27 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء  و8.22 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي سجل 99.47 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.

 

الدولار سعر الدولار أسعار الدولار الدولار اليوم الجمعة الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

رسالة نارية من حسين الشحات للنادي الأهلي

الفنانة حورية فرغلي تجري عملية جراحية لإزالة الرحم | خاص

نجم الزمالك السابق عبر فيسبوك: تسريب اتفاقات كهربا والأهلي

تسريب ما حدث بينهما |نجم الزمالك يكشف أزمة كهربا مع الأهلي

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

بعد تدشين حساب السيسي على Threads.. التطبيق يجذب 30مليون مشترك في ساعات

أكبر شاطئ مجاني.. محافظ الإسكندرية: مفيش حد هيطلب منك جنيه

ترشيحاتنا

دعاء السنة الهجرية الجديدة .. مناسبة وشهر فيه تاسوعاء وعاشوراء

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7-7-2023 والقنوات الناقلة

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

الحبس سنتين عقوبة نشر مقاطع تصويرية خادشة للحياء على مواقع التواصل الإجتماعى

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير ضجة واسعة لزوجين يكشفان عن تكلفة قضاء عطلة لمدة أسبوع

تحذير مهم.. شرب الشاي الساخن يصيبك بسرطان المريء

حفيد الفنان أحمد رمزي يحتفل بعقد قرانه وسط العائلة| صور

جريء.. شاهد ملابس غادة عبد الرازق تثير الجدل بفرنسا

فيديو

مقطع فيديو لجمل باكستاني يثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

خد بإيدي .. فتاة ترى النبي في المنام وتحدث لها معجزة تشفيها من مرضها

«هل اعترضوا على لحمة الحمير؟» .. مفاجأة غير متوقعة عن سبب مشاجرة فندق الغردقة «فيديوجراف»

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ