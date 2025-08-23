تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا

أيّد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام فكرة تصوير المواطنين للجرائم التي تحدث في الشارع المصري، لافتا إلى أن تلك الفكرة بدأت من فترة قريبة، لكن وزارة الداخلية منذ حوالي 8 شهور بالتزامن مع افتتاح مركز العمليات الأمنية في عيد الشرطة كان ليها السبق في هذا المجال.

الكاميرات والمساعدات الفنية

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام على أن الوزارة أعدت شبكة ربط بكافة أنحاء الجمهورية وميادينها وشوارعها، واستطاعت وزارة الداخلية أن تغطي كافة الأماكن من الكاميرات والمساعدات الفنية وتقنيات حديثة، والتي تهدف إلى ضبط الإيقاع الأمني، مما كان له أكبر الأثر الذي شعر به المواطن.

التحرك فوري

ولفت اللواء رأفت الشرقاوي إلى أن بعض المواطنين كانوا يخشون الإبلاغ عن حادث أو واقعة بعينها، وبذلك أصبحت تلك المقاطع تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون التحرك فوري من جانب وزارة الداخلية لتحديد الشخص والدائرة، وعلى الفور يتم الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه الواقعة.

التصوير بالأماكن العامة

وأكد على أن عمليات التصوير بالأماكن العامة متاحة، لكن ما يحدث من جانب البعض باستغلال التصوير للابتزاز أمر مشين ولا تليق بالأخلاق والطباع المصري، لافتا إلى أن وزارة الداخلية كلفت إدارة الرصد والمتابعة بمتابعة كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة أم لأ، ولكن الأمر ليس مطروق للأمور كافة، لأن قبل اتخاذ أي إجراء يتم التحقق من صحة الفيديو المتداول.