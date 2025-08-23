قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة الإخبارية: سقوط شهداء في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح والبريج
عودة موجة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة
نجم الزمالك السابق: لحظات القاضية ممكن كانت صعبة.. ومحمود علاء اتظلم
10 مدن عربية ضمن قائمة الأعلى حرارة في العالم خلال 24 ساعة.. ماذا يحدث ؟
تحرك فوري وتحويل للنيابة.. مفاجأة بشأن فيديوهات السوشيال ميديا
ناشطون ينددون بتطرف ايتمار بن جفير .. ومصادر : قتال غزة سيستمر لأشهر
غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية
إساءات مباشرة طالتني.. قرار حاسم من حسام حبيب ضد محامي شيرين عبدالوهاب
بعد التحديث.. رسوم التحويل والاستعلام بتطبيق إنستاباي
نيابة مطروح: حبس سائق النقل الليبي المتسبب فى حادث الضبعة واجراء تحليل مخدرات
مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية
برنامج تكنولوجيا معلومات وبرمجة لطلاب 4و5 ابتدائي بالمدارس المصرية اليابانية
توك شو

محمد البدوي

أيّد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام فكرة تصوير المواطنين للجرائم التي تحدث في الشارع المصري، لافتا إلى أن تلك الفكرة بدأت من فترة قريبة، لكن وزارة الداخلية منذ حوالي 8 شهور بالتزامن مع افتتاح مركز العمليات الأمنية في عيد الشرطة كان ليها السبق في هذا المجال.

الكاميرات والمساعدات الفنية

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام على أن الوزارة أعدت شبكة ربط بكافة أنحاء الجمهورية وميادينها وشوارعها، واستطاعت وزارة الداخلية أن تغطي كافة الأماكن من الكاميرات والمساعدات الفنية وتقنيات حديثة، والتي تهدف إلى ضبط الإيقاع الأمني، مما كان له أكبر الأثر الذي شعر به المواطن.

التحرك فوري

ولفت اللواء رأفت الشرقاوي إلى أن بعض المواطنين كانوا يخشون الإبلاغ عن حادث أو واقعة بعينها، وبذلك أصبحت تلك المقاطع تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون التحرك فوري من جانب وزارة الداخلية لتحديد الشخص والدائرة، وعلى الفور يتم الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال هذه الواقعة.

التصوير بالأماكن العامة

وأكد على أن عمليات التصوير بالأماكن العامة متاحة، لكن ما يحدث من جانب البعض باستغلال التصوير للابتزاز أمر مشين ولا تليق بالأخلاق والطباع المصري، لافتا إلى أن وزارة الداخلية كلفت إدارة الرصد والمتابعة بمتابعة كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة أم لأ، ولكن الأمر ليس مطروق للأمور كافة، لأن قبل اتخاذ أي إجراء يتم التحقق من صحة الفيديو المتداول.

